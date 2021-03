For udlejeren Morten D. er det bare endnu en fremvisning, som kan sende 37.000 kroner ind på hans bankkonto.

Men den potentielle lejer, som han nu viser rundt, er ikke ude på at leje et værelse. I virkeligheden er han journalist fra B.T., og ude i trappeopgangen står to andre journalister og lytter med på samtalen.

»Ja, jeg ved godt, at det er mange penge,« siger udlejeren beklagende om det høje depositum.

Han har brede, sorte bukser og en tynd termojakke på. Håret er strøget tilbage. Morten D. har lejet værelser ud i mange år og fortæller snakkesaligt om sig selv og nærområdet. B.T.- journalisterne venter nu kun på, at fremvisningen er færdig, og Morten D. viser sig i døråbningen.

Under fremvisningen har B.T.s lokkedue sin mobil tændt, så de to andre journalister ude i trappeopgangen kan følge med i samtalen.

Det er den eneste mulighed for at konfrontere den notorisk undvigende udlejer med spørgsmålet, som han nægter at svare på:

Hvor er de over 400.000 kroner, som du skylder dine tidligere lejere?

På tre år har Morten D. brugt 14 af sine tidligere lejeres forudbetalte husleje og depositum som sine lommepenge. Når lejerne fraflytter lejligheden, har han pludselig ingen penge. Morten D. lover dog at betale dem alle tilbage. Lejerne må derfor ufrivilligt se deres penge ende som et gratis lån på ubestemt tid.

Jeg har lavet afdragsordninger... Ideen med afdragsordninger er at vinde tid Morten D.

Samtidig fortsætter Morten D. med at fremleje værelser under forskellige dæknavne. B.T. kan dokumentere, hvordan han i nye boligannoncer kalder sig både Robert, Onkel Joakim og Karl Phopper.

Til fremvisningen fredag eftermiddag er han bare Morten. Her fortæller han B.T.s lokkedue om sine nuværende lejere, og at han sætter pris på ærlighed og god stemning i lejligheden.

Morten D. understreger også, at alt foregår i overensstemmelse med lejeloven. Den ærlighed har hans tidligere lejere dog svært ved at genkende.

De har i mails fået at vide, hvordan »det har hans højeste prioritet« at betale dem deres penge tilbage. Men alligevel er Morten D. efterfølgende fortsat med at bruge nye lejeres depositum. Når de så også fraflytter lejligheden, er pengekisten igen tom, og gælden er vokset.

Morten D. har til gengæld mange bortforklaringer og undskyldninger parate:

»...som følge af covid-19-krisen er mine økonomiske forhold midlertidig ændret.«

»Jeg har nogle problemer med min bank.«

»Jeg er nu i udlandet og tilbagefører, så snart jeg kommer tilbage.«

»Jeg har desværre haft problemer med NemID og har derfor ikke kunnet overføre.«

»Du står forrest i rækken for tilbagebetaling.«

For hver e-mail går endnu en dag, en måned eller et år. Morten D. har eksempelvis skyldt Anja Brus 38.000 kroner i to et halvt år.

»Jeg kan slet ikke se, hvordan han nogensinde skal betale os alle tilbage,« siger Anja Brus.

'Jeg bønfalder dig'

Det er hovedsageligt unge og studerende, som har lejet værelser i den næsten 200 kvadratmeter store lejlighed på Rathsacksvej. For mange har indskuddet været deres opsparing.

En af Morten D.s lejere har forsøgt at forklare ham, at han har behov for sine penge, fordi han skal være far. En studerende fra udlandet har i en mail skrevet, at hun bønfalder ham om at betale pengene tilbage, fordi hun knap nok har råd til at spise i sit hjemland.

På vegne af dem har B.T. mindst otte gange spurgt Morten D., hvorfor han har taget sine lejeres penge, og hvad de er blevet brugt på. Men han har aldrig svaret på spørgsmålene. Det er derfor, B.T. venter i trappeopgangen, mens fremvisningen er ved at slutte fredag eftermiddag. Mens udlejeren åbner sin dør og siger farvel, træder B.T.s journalist frem.

»Jeg har talt med 14 af dine tidligere lejere, som du skylder penge. Hvornår får de dem?«

Udlejeren Morten D. fastholder, at han ikke har gjort noget ulovligt. Han har ret til at fremleje værelser og mener ikke selv, at det er problematisk, når 14 tidligere lejere anklager ham for at tage deres penge.

Udlejeren smækker i første omgang døren i og råber sine svar bag døren. Han mener, at B.T. fordrejer sagen, men nægter stadig at svare på, hvorfor han har taget mindst 14 lejeres penge de seneste tre år. Han siger i stedet, at han også har haft lejere, som har fået penge tilbage.

»Det er chikane. Jeg har ikke gjort noget ulovligt,« siger Morten D. bag døren.

Flere lejere har dog de seneste år anmeldt ham til politiet, som efter B.T.s historier om udlejeren nu er begyndt at efterforske sagen. Morten D. fastholder også, at han vil afdrage på sin gæld.

»Mine intentioner fremgår klart af mine samtaler skriftligt med lejeadvokaten. Jeg har lavet afdragsordninger... Ideen med afdragsordninger er at vinde tid,« siger han.

Lovgivningen skal laves om, så typer som ham kan blive smidt ud af ejeren af ejendommen, og det er desværre ikke muligt i dag Jannick Nytoft, direktør i EjendomDanmark

Efter B.T. skrev om Alexander Greve og Mads Turpie har de for første gang i tre år fået mail fra Morten D. Han lover dem en afdragsordning for de 71.400 kroner, som han beholdt fra dem i 2018, uden at de overhovedet fik lov at flytte ind i lejligheden. Men der vil være gået næsten ti år, før gælden er betalt, hvis Morten D. overholder alle afdrag på 500 kroner om måneden.

Han er beskyttet af lejeloven

Morten D. ejer ikke den næsten 200 kvadratmeter store herskabslejlighed på Frederiksberg. Han bor selv til leje i ejendommen, som selskabet Heimstaden ejer.

Alle dem, som han skylder penge, kan derfor ikke gøre krav i lejligheden. Morten D. kan heller ikke smides ud af lejligheden, fordi han er beskyttet af lejeloven. Med andre ord kan han ikke stoppes, forklarer Jannick Nytoft, direktør i EjendomDanmark, som repræsenterer selskabet bag den ejendom, hvor Morten D. bor.

»Lovgivningen skal laves om, så typer som ham kan blive smidt ud af ejeren af ejendommen, og det er desværre ikke muligt i dag,« siger han.

Boligminister Kaare Dybvad har set B.T.s historie om udlejeren Morten D. Han er opsat på at finde en måde at stoppe ham på og hjælpe de tidligere lejere, som han skylder flere hundrede tusinde kroner.

Selvom Morten D. fremlejer værelser, nyder han selv fuld lejerbeskyttelse i lejeloven. Det skal ifølge EjendomDanmark ændres, hvis ejendomsselskaber skal kunne smide ham ud. Det ville også hjælpe ejerne af ejendommen, hvis politiet tog denne typer sager alvorligt, forklarer Jannick Nytoft.

I sidste ende er det op til boligminister Kaare Dybvad at ændre det hul i loven, som gør det muligt for Morten D. at misbruge sine lejeres depositum gennem flere år. Ministeren har også lovet at undersøge, hvad der kan gøres for de mange lejere, som Morten D. skylder penge.

»Det skal vi have stoppet,« sagde Kaare Dybvad i begyndelsen af marts, hvor han blev forelagt sagen.