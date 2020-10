Ansatte på plejehjem i Hirtshals og Vrå er sendt hjem. De seneste uger er smitten steget på plejehjem.

Hjørring Kommune har valgt at sende ansatte hjem fra to plejehjem på grund af smitte.

Det oplyser Leif Serup, direktør i Hjørring Kommunes sundheds-, ældre- og handicapforvaltning, skriver Nordjyske.

31 ansatte er sendt hjem fra plejecentret Lundgården i Vrå, hvor syv ansatte og fem beboere er smittede.

- Vi er stærkt udfordrede på bemandingen, når vi skal sende 31 medarbejdere hjem.

- Vi trækker medarbejdere til fortrinsvis fra andre plejecentre, siger Leif Serup til Nordjyske.

Derudover har der været to smittetilfælde blandt ansatte på plejecenter Lynggården i Hirtshals. Her er man ved at finde ud af, hvem de smittede har været i nærkontakt med.

De hjemsendte bliver testet to gange for corona. De kan først vende tilbage til arbejde, når de kan fremvise en negativ test.

Der har de seneste uger generelt set været stigende smitte blandt beboerne på danske plejehjem.

I uge 39 var der samlet 21 nye smittetilfælde blandt beboere og tre dødsfald. Antallet af smittede er det højeste siden starten af maj.

Trods stigningen er der langt op til niveauet, da epidemien var på sit højeste i foråret. I uge 14 var der 144 smittetilfælde og 34 dødsfald på plejehjem.

Sundhedsmyndighederne har meget fokus på at skærme ældre på plejehjem fra at blive smittet. Det skyldes, at de er i risikogruppen for at kunne få et alvorligt forløb og dø med virusset.

Samlet har 659 mistet livet med coronavirusset i Danmark, og omkring en tredjedel af dødsfaldene er blandt beboere på plejehjem.

/ritzau/