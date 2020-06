En elev i en 7. klasse på Privatskolen i Frederikshavn er smittet med coronavirus, og det får nu kommunen til at sende 14 klasser på forskellige skoler i området hjem.

Det skriver Nordjyske.dk.

Skolechef Anette Nedermark siger til avisen, at der er tale om et forsigtigshedsprincip.

I lørdags spillede den smittede elev nemlig en fodboldkamp for Bangsbo Freja, og derfor har han været i nærkontakt med flere andre både på sit eget og modstanderholdet.

Derfor skal alle de spillere, der var involveret i kampen, testet for coronavirus. Alle klasser med elever, der var med i denne kamp, er blevet sendt midlertidig hjem.

Testcenter for coronavirus på Aalborg Kaserne. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger Vis mere Testcenter for coronavirus på Aalborg Kaserne. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger

Det drejer sig ifølge Nordjyske.dk om 14 klasser på Bangsbostrand Skole, Frydenstrand Skole, Nordstjerneskolen, Dybvad Skole og Sæbygårdskolen.

»Vi går med livrem og seler, og for at stoppe de smittekæder, der potentielt kan være,« siger Anette Nedermark til aivsen.

Tirsdag aften kom det frem, at en elev i 7. klasse var blevet testet positiv for coronavirus, og at alle elever i den pågældende klasse var blevet sendt hjem resten af skoleåret.