»Det er en katastrofe i langsom udvikling.«

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis gymnasie- og integrationsordfører, Marie Krarup.

De hårde ord er behæftet nye tal fra Danmarks Statistik, der siger, at på 14 danske gymnasier er unge af dansk oprindelse i mindretal.

Mest udtalt er det på Høje Taastrup Private Gymnasium på den københavnske vestegn, hvor 87,6 procent af eleverne ikke er af dansk oprindelse.

Nummer to og tre på listen er Akademisk Studenterkursus på Nørrebro i København og Aarhus Private Gymnasium med henholdsvis 85,7 procent og 85,1 procent elever med ikke dansk oprindelse.

Hos Socialdemokratiet er undervisningsordfører Jens Joel ikke overrasket.

»Det er bekymrende, at der er skoler, som er så opdelte. Vi ønsker ikke et parallelt skolesystem. Derfor har vi også fokus på, at der maks må være 30 procent elever med en anden etnisk herkomst end dansk på de danske gymnasier,« siger Jens Joel.

»Det er ikke en ny problematik. Og for os er det ekstremt vigtigt, at man ikke kun bliver dygtig på de gymnasiale uddannelser, men at man også møder hinanden på tværs af sociale, kulturelle og etniske skel. Vi har en bunden opgave med, at gymnasier og skoler skal afspejle samfundet,« uddyber Jens Joel.

Jens Joel, Socialdemokraterne. Foto: Kim Haugaard Vis mere Jens Joel, Socialdemokraterne. Foto: Kim Haugaard

Han glæder sig dog over andre tal i den samme rapport fra Danmarks Statistik.

Og det er, at antallet af indvandrere og efterkommere af indvandrere på de danske gymnasier er gået op fra 8,0 procent i 2005 til 12,0 procent i 2018 på de omkring 150 danske gymnasier.

»Der er en positiv historie i, at en masse med anden etnisk baggrund end dansk kommer ud i gymnasierne,« siger Jens Joel.

Dansk Folkepartis Marie Krarup har dog svært ved at finde megen glæde ved tallene fra Danmarks Statistik, hvor man blandt andet kan læse, at 11 af de 14 gymnasier, hvor elever med dansk oprindelse er i undertal, findes i Storkøbenhavn.

Marie Krarup. Medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Marie Krarup. Medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti. Foto: Niels Ahlmann Olesen

»Det er det samme, vi har set i en årrække i folkeskolen. Og det er først i bedring nu. Det er en sørgelig udvikling, hvor danske børn og unge stilles i svære situationer, da de ikke kan finde sammen med andre etnisk danske børn,« siger Marie Krarup.

Hun mener specielt problemet - som det er hendes øjne - gør sig gældende på den københavnske vestegn.

»Man kan ikke stoppe det her problem. Men man kan forsøge at udbedre det. Først og fremmest bør man stoppe indvandring helt. Men ellers vil det være en idé, som vi har foreslået, at inddele gymnasierne i forskellige distrikter, så det er nemmere at få blandede elevgrupper,« uddyber hun.

Tallene fra Danmarks Statistik viser, at det stort set er de samme gymnasier, som i 2016 havde en overvægt af ikke danske elever, som også havde det i 2018.