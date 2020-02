14-årige Victoria Grandby Andersen kan være stolt af sig selv. Tilbage i juni måned reddede hun sin mors liv.

Victoria Grandby Andersen husker, hvordan hendes søster kalder på hende den 2. juni sidste år.

Hun løber derfor ud til resten af familien i haven. Til sin store forskrækkelse ser hun, at moderen ligger livløs på jorden.

»Jeg er rigtig bange og nervøs, fordi det er min egen mor, som ligger der,« fortæller Victoria Grandby Andersen til TV 2 Lorry.

Få måneder forinden har hun lært livreddende førstehjælp som junior brandmand. Hun får derfor lagt sin mor i stabil sideleje.

Som tiden går, bliver moderens hud blå, og hendes halspulsårer hæver op.

Victoria Grandby Andersen begynder at give hjertemassage, imens morens kæreste, Thomas Lundshøj Danley, ringer 112.

Efter hun har været i gang med at genoplive sin mor i 11 minutter, kommer ambulancen.

Ambulanceredderne bruger yderligere 20 minutter på at genoplive Louise Grandby Andersen, inden de kører hende på hospitalet.

På vej til hospitalet får Louise Grandby Andersen et nyt hjertestop.

Victoria er én af de 46, der var indstillet til prisen som årets hjerteredder 2020. Prisen bliver uddelt af hjerteforeningen d. 21 mart ved årets hjertegalla, der sendes live på TV 2 Charlie.

Her er tre hjertereddere nomineret til at modtage den store pris.

Victoria Grandby Andersen gik ikke videres som én af de tre nominerede til at modtage prisen som Årets Hjerteredder, men det har den unge pige det fint med.

Fakta om hjertestop Hvert år bliver ca. 5.400 danskere ramt af hjertestop uden for hospital – i hjemmet, på gaden, i parken, i en forretning. Det svarer til 15 om dagen. Af dem overlever i gennemsnit 2 (2,4).

Hvis en person får hjertestop, og der ikke ydes genoplivning, før ambulancen når frem, overlever 1 ud af 9.

Hvis vidner træder til og yder genoplivning, overlever 1 ud af 6.

Hvis en person får hjertestop, og der både bliver givet hjertemassage og brugt en hjertestarter, før ambulancen når frem, overlever 1 ud af 2.

Tiden ved et hjertestop er afgørende. De fleste personer med hjertestop får varige skader eller dør, hvis de ikke får hjælp inden for ca. 10 minutter. Efter ca. 6 minutter kan hjernen begynde at tage skade og for hvert minut, der går uden genoplivning, falder chancen for at overleve med ca. 10 procent.

3 ud af 4 hjertestop sker i private hjem, og her overlever kun 11 procent et hjertestop.

Efter hændelsen i haven i Ølstykke er Louise Grandby indlagt i tre uger, hvor de første 2-3 døgn er i koma. I dag har hun det godt under omstændighederne.

Victoria Grandby Andersen fortæller til tv-stationen, hvordan hun stadig i sin hverdag kan få flashbacks tilbage til episoden, hvor hendes mor fik et hjertestop.

Det kommer især tilbage til hende, hvis folk omkring hende laver gispelyde. Hun har dog lært at leve med ubehaget og glæder sig over, at hendes mor er i live.