'Frisk på noget pik eller at snappe frækt? Ikke vær kedelig, ærligt.'

Sådan skriver en jævnaldrende fyr til 14-årige Chanell Gorell på Snapchat.

Og det er en type besked, der længe har været hverdagskost for den unge folkeskoleelev.

Følelsen af at blive set som et sexobjekt begyndte allerede for to år siden, da Chanell Gorell var 12 år, siger hun.

En af de snapchats, som Chanell Gorell modtager på daglig basis

»Jeg var ensom, og drengene skrev så til mig, at hvis jeg sendte et røvbillede, så ville jeg blive inviteret til hyggeaftener og få lov til at være sammen med de andre igen,« siger Chanell Gorell og fortsætter:

»På det tidspunkt var jeg i en vennegruppe, hvor jeg blev mobbet og holdt udenfor, så jeg følte, at jeg var nødt til det.«

Chanell Gorell, der i dag er 14 år og går i 7. klasse, fortæller, at hun endte med at sende det intime billede til drengen.

Og så var hun inde i varmen igen. En varme, hun brændte sig gevaldigt på en dag i oktober, da hun fik tilsendt 'røvbilledet' fra en ven, der spurgte, om det var hende.

For 14-årige Chanell Gorell er det hverdag, at drenge beder om at få tilsendt intime billeder

Pludselig stod det klart, at alle på hendes gamle årgang havde fået tilsendt billedet af hende.

Pludselig føltes det, som om hele hendes verden væltede, mens hun stod der midt på Østerport Station.

»Jeg gik i panik og begyndte at græde. Jeg havde ikke fortalt det til mine forældre på det tidspunkt. Jeg syntes, at det var pinligt, fordi vi normalt snakker rigtig meget om den slags herhjemme. Jeg stod helt alene med det,« fortæller Chanell Gorell og fortsætter:

»Jeg er jo ikke typen, der lægger bikinibilleder op – så at jeg havde taget sådan et billede var sindssygt i min verden. Jeg havde mega dårlig samvittighed, for det er ikke sådan, mine forældre har opdraget mig.«

En af de Snapchat-samtaler, der er helt almindelige for 14-årige Chanell Gorell og hendes jævnaldrende, fortæller hun.

Mens alle hendes følelser boblede over, blev det også vendepunktet for den unge pige.

For første gang åbnede hun op over for sine forældre og fortalte, hvilke beskeder og billeder hun på daglig basis modtog fra jævnaldrende fyre, og hvad hun selv havde sendt igen.

Og hun er ikke den eneste, der er gået langt i jagten på bekræftelse fra fyre, fortæller hun.

»Det, jeg har oplevet, er endda i den milde ende. Der er mange af mine bekendte, der gør nogle vildere ting, fordi de gerne vil have opmærksomhed fra drenge. Der er rigtig mange, der får finger bare for at blive anerkendt af drengene,« siger Chanell Gorell.

Råd, hvis du har fået delt dine nøgenbilleder Det er ikke din skyld: Hvis du har fået delt nøgenbillede eller en video af dig selv uden samtykke, er det vigtigt, at du ved, at det ikke er din skyld. Mange føler skam og skyld, men du har ikke gjort noget forkert – også selvom du selv har sendt billedet i første omgang. Du har ikke bedt om at stå i denne situation.

Fortæl personen, der har delt det, at det er ulovligt: Hvis det er en, du kender, der har sendt det, så bed personen om at slette det, mens du ser på det. Fortæl personen, at det er ulovligt, og at man ikke må dele billederne uden tilladelse fra dig.

Undersøg, hvor mange der har haft adgang: Har billedet ligget på en telefon eller på et socialt medie? Søg på dit navn på Google og andre søgemaskiner for at finde ud af, hvad der ligger af informationer om dig på nettet.

Gem beviserne: Tag screenshots af de krænkende billeder, video eller tekst, hvis personen ikke sletter indholdet omgående. Så har du beviser for, hvad der er sket. Spørg gerne en voksen, du stoler på, om hjælp.

Kontakt det sociale medie: Gennem Red Barnets SletDet-side kan du få vejledning i, hvordan du kontakter de sociale medier, hvis billedet ligger der.

Fortæl det til en voksen, du stoler på: Det kan være pinligt at fortælle det, men det er rigtig vigtigt at få talt med nogen om det. Kilde: Red Barnet

I dag står hun selv frem og fortæller sin historie, fordi hun har lært, at det er okay at sige nej. Og det budskab vil hun gerne sprede til andre piger på hendes alder.

»Der er rigtig mange piger, der ikke tør sige nej. Og de gør nogle ting, som de ikke har lyst til, fordi de gerne vil blive anerkendt,« siger hun.

Ifølge hende er der et ulige magtforhold mellem pigerne og drengene på hendes alder:

»Jeg synes, det er så forfærdeligt, at vi piger i så ung en alder bliver gjort til sexobjekter, bare fordi vi gerne vil have en form for opmærksomhed fra drenge.«

En Snapchat, Chanell Gorell har modtaget og som langt fra er ualmindelig

Deling af nøgenbilleder er i løbet af det seneste årti kommet på dagsordenen, efter flere og flere sager er dukket op, og kvinder er stået frem. Og det har også været i Chanell Gorells bevidsthed.

»Men én ting er, hvis man er ældre – det er bare noget andet, når man er 13 år. Vi er jo børn, og det er bare blevet en del af vores dagligdag. Det er jo forfærdeligt. Det er bare ikke okay,« siger hun.

Den 14-årige piges håb er altså, at piger kommer til at turde sige nej, og at de åbner op og fortæller deres forældre om de ting, de oplever på de sociale medier.

Men ville det ikke være bedre at appellere til drengene og deres forældre, hvis du vil have det til at stoppe?

»Det er jo den rigtige vinkel. Men det er meget lettere sagt end gjort – for drenge er kuk-kuk i den alder. Hvis jeg var en dreng lige nu og havde gjort den slags, så havde jeg holdt lav profil og ikke fortalt mine forældre om det.«

Chanell Gorells mor, Jean Gorell, var til stede under hele interviewet og har givet samtykke til, at Chanell Gorell fortæller sin historie i B.T.