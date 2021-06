Tirsdag aften blev en 14-årig anholdt efter i torsdags at have slået, sparket og trampet på en mindreårig dreng.

En video af episoden har spredt sig med lynets hast på de sociale medier, og nu efterlyser politiet den person, der filmede overfaldet.

Det skriver TV 2.

»Vi vil først og fremmest gerne høre om vedkommendes rolle i voldssagen. Samtidig er det ulovligt at viderebringe de optagelser ifølge straffeloven, og den der har gjort det kan forvente en sigtelse,« siger Ulrik Lorenzen, politikommissær hos Fyns Politi, til TV 2.

Kameraet bliver på intet tidspunkt vendt om under videoen, men på et tidspunkt tvinges det 11-årige offer til at komme over tæt på kameraet for at sige »undskyld«.

Politiet har desuden af flere omgange været ude for at advare mod deling af videoen.

»Det er en overtrædelse af straffeloven at dele videoen, så det skal folk lade være med,« sagde Ulrik Lorenzen tirsdag til B.T.

I samme ombæring gjorde han klart, at den store jagt efter gerningsmanden måtte stoppes.

»Vi bliver nødt til at advare mod selvtægt, som det er, når man deler mandens adresse og forsøger at udfinde ham. For det er det, der lige nu sker. Der er en klapjagt på denne mand,« sagde politikommissær Ulrik Lorenzen fra Fyns Politi.

B.T. har tidligere beskrevet lignende fænomener, hvor unge og børn tæver andre børn og unge.

Problemet er velkendt hos politiet og blandt politikere. Alligevel er det stadig at finde på sociale medier.

Ofte bliver de voldelige overfald filmet for at kunne blive delt på sociale medier. Om det har været formålet med den nye video, står ikke klart.