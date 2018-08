Flygtningebørn skal selv betale for, at familiesammenførte pårørende kan rejse til Danmark. Venligboerne har i protest indsamlet 400.000 til fly til 138 familiemedlemmer. Radikale kræver lovændring

Foreningen Venligboerne har på halvandet år indsamlet over 400.000 kroner, som er gået til at betale for familiesammenføringer for 31 flygtningebørn mellem 14 og 18 år og deres familier. Dermed er 138 familiesammenførte flygtninge kommet til Danmark med hjælp fra Venligboernes donationer.

Den danske stat har siden 1987 betalt for rejser, når en udlænding i Danmark fik ret til familiesammenføring. Men den regel ændrede regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet i januar 2016, så alle – også uledsagede flygtninge under 18 – skal betale for deres families rejse til Danmark. Og det har ramt de uledsagede flygtningebørn hårdt, lyder det fra Venligboerne.



”Det er helt nødvendigt at støtte de her mindreårige, fordi vi taler om flygtningebørn, som er kommet her til Danmark alene og savner deres mor og far. Vi så gerne, at loven blev lavet om, så staten igen betaler for rejserne, men indtil da forsøger vi at skaffe penge nok til at betale for fly og rejser. Den yngste, vi har hjulpet, er 14 år og har rejst alene fra krigen i Syrien som 12-årig. Det, vil jeg mene, er straf nok. De kan ikke skaffe 25.000 kroner eller mere,” siger Mads Nygaard fra Venligboerne til Radio24syv.



Pengene er samlet ind fra frivillige sponsorer, ligesom Venligboerne har solgt kunst og bøger. I alt er der indsamlet mindst 405.000 kroner. Pengene er gået direkte til at betale for fly og visum for de 138 familiesammenførte udlændinge, der primært kommer fra Syrien.



En af dem, der har fået sine forældre til Danmark, er Jwan Osman fra Syrien. Han kom til Danmark som 15-årig alene, og fik i år ret til familiesammenføring med sine søskende og to forældre fra Syrien. Jwan Osman kunne ikke selv skaffe pengene til rejsen, men på kort tid lykkedes det Venligboerne at skaffe de 12.000 kroner, som Jwan Osman skulle bruge for at få sin familie til Danmark.



”Jeg kunne ikke tjene så mange penge. Jeg tænkte, hvordan jeg dog skulle betale fly og transport. Det var rigtig dyrt. Så jeg fik nærmest et chok, da Venligboerne ringede og sagde, at de havde skaffet pengene,” fortæller Jwan Osman til Radio24syv. Hans familie kom til Danmark i februar.



Men sagen viser med al tydelighed, at loven bør laves om, så staten fremover betaler for rejser i forbindelse med familiesammenføringer – særligt til mindreårige flygtningebørn. Det mener Sofie Carsten Nielsen, integrationsordfører i Det Radikale Venstre.



”Det er børn, der er kommet til Danmark alene og som måske har været udsat for ting på rejsen og har ventet årevis på at se deres forældre igen. Det her betyder, at de har svært ved at integrere sig på grund af usikkerheden over, at deres forældre lever i en krigszone. Vi har en forpligtigelse til at føre familier sammen, og de her børn har ingen chance i verden for komme til at betale for de her rejser,” siger Sofie Carsten Nielsen.



Også i Dansk Flygtningehjælp mener man, at staten bør betale, når flygtningebørnenes forældre og søskende skal til Danmark.



”På den ene side anerkender Danmark, at et mindreårigt barn har ret til sine forældre. På den anden side forhindrer man i praksis, at han eller hun kan få gavn af denne ret, fordi myndighederne ikke vil betale for rejsen. Det er overhovedet ikke rimeligt, da børn jo ikke selv har mulighed for at tjene penge,” siger asylchef i Dansk Flygtningehjælp, Eva Singer.

Sagen møder også kritik fra flygtninge-foreningen Refugees Welcomes formand, Michala Bendixen. Hun mener, at det langt fra er alle flygtningebørn, som Venligboerne kan hjælpe – og dem der ikke får hjælp er dermed overladt til sig selv,



”Det er rigtig hårdt for de her børn, der i forvejen har været adskilt fra deres familier i lang tid og savner dem og har det svært ved det. Så det her er det sidste problem, de skal over, som slet ikke burde være nødvendigt, fordi jo er småpenge for staten,” siger Michala Bendixen. Også hun mener, at staten bør betale for flygtningebørnenes familiesammenføringer.



Men kritikken får ikke Venstre, der stod bag lovændringen fra 2016, til at ændre holdning.



”Jeg har ingen planer om at ændre på, at man selv skal betale for at få sin familie til Danmark. Hvis man er kommet til Danmark og har fået ret til at opholde sig her, og man efterfølgende gerne vil have sin familie hertil, så må man selv sørge for at betale for den udgift, der er forbundet med det. For mig handler det sådan set ikke om penge – det handler om rimelighed. Hvis jeg selv stod i den situation, ville jeg også synes, at det var fuldstændig på sin plads, at jeg selv skulle betale for min families rejse,” siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).