Klokken var 13.28, da den første e-mail tikkede ind. Det var en helt almindelig tirsdag. Der var ikke noget varsel.

Derefter gik det helt amok.

Den første mail havde emnefeltet 'AUSTRALIEN' – og den var sendt til dusinvis af journalister over hele landet.

Teksten i mailen var kort. En undren.

'Hej, Bare lige en undren, samt en opfordring herfra, til at i begynder at dække, hvad der sker i Australien lige nu. Det kan simpelthen ikke passe, at noget så massivt ikke dækkes. Jeg tænker, det er vel sådan set det, jeres job går ud på, sådan rent fundamentalt,' var ordlyden.

Omkring en halv time efter ankom den næste e-mail. Og det blev ved.

Alle med samme emne – 'hvor er dækningen af det, der sker i Australien?'.

Store som små medier herhjemme var modtager. Mailinglisten var åben. Så man kunne hurtigt konstatere, at medier som TV 2 Syd, TV 2 Nord og TV 2 Øst, der ikke beskæftiger sig med udenlandsstof, også var blandt modtagerne.

Det fik en redaktør på TV 2 Øst til at skrive det, der siden er blevet et meget populært tweet med mere end 1.000 likes.

'På TV 2 ØST har vi fået et par klager over, at vi ikke dækker coronasituationen i Australien og Israel. Jeg har dobbelttjekket og kan konstatere, at ingen af disse steder ligger på Sjælland, Lolland eller Falster.'

De mange mail havde umiddelbart ét fokus. De skulle åbne øjnene hos journalister og redaktører på danske medier for, hvad der sker i Australien. Her mener de mange afsendere, at regeringen tvinger vacciner i folk, mens politiet hårdhændet angriber fredelige demonstranter.

Og danske medier fortier den sandhed, lød budskabet.

Et af de svar, Sanne Fahnøe fik på sin Twitter-profil, efter hun svarede på mailstormen. Vis mere Et af de svar, Sanne Fahnøe fik på sin Twitter-profil, efter hun svarede på mailstormen.

'I kan simpelthen ikke være bekendt at holde det skjult for Danmarks befolkning,' som det lød i en af de mange mail.

For en redaktør på B.T. fik det åbnet øjnene. Men ikke på den ønskede måde.

Hun valgte at svare nogle stykker.

»I mine øjne er der ingen tvivl om, at der var tale om et koordineret mailangreb. Og nogle af dem var ret voldsomme. Derfor skrev jeg 'rend mig i røven' til tre af de mest hardcore,« forklarer B.T.s debatredaktør, Sanne Fahnøe.

En besked sendt til B.T.s debatredaktør, Sanne Fahnøe. Vis mere En besked sendt til B.T.s debatredaktør, Sanne Fahnøe.

Så gik det amok.

»Efter jeg havde sendt de svar, gik der ikke længe. Så fik jeg en masse opkald fra numre, jeg ikke kendte, og det væltede ind med beskeder på Twitter, Messenger. Der blev også skrevet til min arbejdsplads,« siger hun og uddyber:

»Der blev sendt billeder af mig, screendumps af ting, jeg havde skrevet og beskeder som, 'kælling dø af kræft',« siger Sanne Fahnøe.

I tre dage blev stormen ved, før den begyndte at stilne af. Nu er det kun en enkelt eller to beskeder eller mail om dagen.

Sådan ser en af beskederne, sendt til Sanne Fahnøe, ud. Vis mere Sådan ser en af beskederne, sendt til Sanne Fahnøe, ud.

»Mit bud er, at mange af de her folk er frustrerede og føler sig sat af samfundet. De har mistet indflydelse på deres eget liv. Og de mener, vi journalister er en del af en konspiration, som skal ende med en ny verdensorden,« siger hun.

Det bekræftes af Kasper Grotle Rasmussen. Han er forsker ved SDU og ekspert i konspirationsteorier.

»Der er en lille gruppe personer, som mener, at vi er på vej mod en ny verdensorden, hvor vi skal have en slags corporate kommunisme, hvor folk er får og ikke skal eje noget. Og her mener man, at Australien er en slags prøveklud på den politistat, som den nye verdensorden skal bestå af,« siger han.

Men er det præcis det, der sker i Australien? Det kan du læse mere om i næste artikel, der udkommer søndag.