Udvalgte sygeplejersker, sosu-assistenter og sosu-hjælpere kan se frem til, at der ryger lidt ekstra ind på kontoen.

Nu har et enigt Sundheds- og omsorgsudvalg nemlig valgt at belønne frontmedarbejderne for deres indsats under netop coronapandemien, det skriver Københavnliv.

Det er dog langtfra alle, der kan se frem til at blive belønnet med 5.600 kroner, som bonussen er på.

»Der er ikke noget, jeg hellere ville end at kunne give en bonus til alle. Men vi har kun de penge, vi har,« siger Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling til Københavnliv.

Især sygeplejerskerne har efterspurgt bedre løn - og arbejdsvilkår.

Tilbage i august greb regeringen ind i den 10 uger lange sygeplejerskestrejke. Og Luca Pristed, der er operationssygeplejerske og talsmand for Den Nationale Gruppe for Arbejdsnedlæggelser, varslede i november, at der kunne komme nye arbejdsnedlæggelser og kollektive opsigelser.

I en mail til B.T. oplyste Region Hovedstaden dog, at man skønner, der maksimalt er tale om fem opsigelser fra sygeplejersker per 30. november relateret til opfordringen.

Men nu kan nogle sygeplejersker - i hvert fald dem, der arbejder på plejehjem - se frem til, at der ryger lidt mere ind på kontoen i form af en bonus.

Pengene til engangstillægget er fundet via forvaltningens budget, hvor man har overført budgetterede, men ubrugte penge, til tillægget.

Cirka 1300 kan se frem til at modtage engangstillægget.

Modtagerne er aften- og nattevagter på plejehjem. Det vil sige sygeplejersker, sosu-assistenter, og sosu-hjælpere. Ligesom også medarbejderne på de midlertidige døgnophold får del i det.