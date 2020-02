»Det er latterligt.«

Søren Christensen og hans hustru Hanne Christensen fra Fredericia har været i ufrivillig karantæne på et hotel på Tenerife siden tirsdag. Nu har en række gæster fået lov at forlade hotellet, men Søren og Hanne hører stadig ingenting.

Karantænen er indført efter fire italienske turister, der har boet på hotellet, blev testet positive for coronavirus, og det fik de spanske myndigheder til at sætte hele hotellet i karantæne.

Torsdag kunne Reuters berette, at 130 gæster har fået lov til at forlade hotellet, men det gælder altså ikke parret fra Fredericia, der ikke hører noget om, hvor længe, de kan forvente at skulle blive.

»Vi har intet hørt,« fortæller Søren Christensen.

Det samme gælder rejseselskabet Bravo Tours, der til Ritzau siger, at deres kontaktperson på hotellet ikke har kendskab til, at 130 gæster skulle have fået lov til at forlade hotellet.

På hotellet undrer Søren Christensen sig over, at der ikke er mere information.

»Det er temmeligt underligt det her. I går fik vi for første gang i 48 timer officielt nyt. Vi fik en seddel ind under døren, hvor der stod, at de gæster, der havde fået sundhedsteamets godkendelse, kunne forlade deres værelser.«

Han fortæller, at det af sedlen fremgik, at han og de andre gæster skal bære masker, og tage deres temperatur to gange om dagen - klokken 08 om morgenen og klokken 18 om aftenen - har de feber, eller udviser de andre symptomer, skal de isolere sig selv på deres værelse og kontakte et sundhedsteam.

Men har man ingen symptomer, som Søren Christensen og hans kone, kan man altså godt bevæge sig rundt på hotellet, og det benyttede parret sig af i går og i dag, hvor de har været nede og spise mad i hotellets restaurant og besøge poolområdet.

Men hvornår han og hustruen og parrets børnebørn kan vende hjem til Danmark er stadig uvist, og da der ikke kommer noget officiel information, kan han ikke svare på, hvorfor nogle gæster må forlade hotellet, mens andre ikke må

Ingen af hotellets 700 gæster udviser ifølge Reuters tegn på coronavirus.