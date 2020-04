13 danske plejehjem er særligt hårdt ramt af coronavirus.

Her har man oplevet udbrud med 10 eller flere smittede beboere.

Det viser en ny rapport fra Statens Serum Institut som B.T. er i besiddelse af.

Den konkluderer, at langt de fleste plejehjem endnu ikke har fået coronavirus indenfor dørene.

»Der er dog foreløbigt på 13 plejehjem registreret udbrud med 10 eller flere smittede beboere, og det er vigtigt, at stoppe disse udbrud ved at isolere de syge og sikre, at sundhedspersonale ikke bringer smitten fra beboer til beboer,« lyder det i rapporten.

I alt er 425 beboere på plejehjem blevet testet positiv med coronavirus, fremgår det af rapporten:

»Af de 425 plejehjemsbeboere med COVID-19 er der ind til videre konstateret 133 dødsfald

blandt beboere indenfor 30 dage efter deres COVID-19-diagnose,« står der.

»Dødsfald blandt plejehjemsbeboere udgør 1/3 af dødsfaldene blandt COVID-19-tilfældene i

Danmark,« lyder det.

De 425 beboere, der er testet positiv, er fordelt på 88 plejehjem i 45 kommuner.

