Borgerne i flere kommuner døjer med støj fra motorveje i en sådan grad, at kommunerne har bedt Vejdirektoratet om lov til at nedsætte hastigheden.

Det skriver TV 2.

En af de støjende motorveje er Motorring 3, der går igennem Gladsaxe og Lyngby kommuner. Ole Skrald, der er socialdemokratisk formand for Trafik- og Teknikudvalget i Gladsaxe Kommune, fortæller, at man vil have hastigheden helt ned på 80 km/t.

»Det er vi glade for, og det ser vi frem til. Vi regner med, at Vejdirektoratet fører planerne ud i livet i løbet af et års tid,« siger han.

I alt 13 kommuner har bedt Vejdirektoratet om lov til at sænke hastigheden.

Der er tale om kommunerne Aalborg, Aarhus, Vejle, Fredericia, Middelfart, Odense, Kerteminde, Nyborg, Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Furesø og Gentofte.

Foreningen Realdania har forsket i, hvordan trafikstøj påvirker beboere langs motorveje. Projektet slår fast, at der er en række helbredsmæssige problemer ved at bo i trafikstøj, og at det kan medføre en øget risiko for demens.

