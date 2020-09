Ifølge fagforbund er det kritisabelt, at flere kommuner lægger op til at spare på rengøring i budgetoplæg.

Trods coronaråd om god hygiejne har mindst 13 kommuner spareforslag på rengøring som en del af deres budgetoplæg for 2021.

Det viser en rundspørge, målingsinstituttet Epinion har foretaget for fagforbundet FOA.

I målingen er kommunalchefer i 71 ud af landets 98 kommuner blevet spurgt om budgetplanerne. Af dem har 40 svaret, at de har et sparekatalog i forbindelse med, at der skal lægges budget for næste år - 13 af de kataloger indeholder spareforslag på rengøringsområdet.

FOA er kritiske over for kommunernes spareplaner. Ifølge Pia Heidi Nielsen, sektorformand for Kost- og Servicesektoren i fagforbundet, er besparelser på rengøring en mærkværdig prioritering med tanke på mulig coronasmitte.

- Det er rigtig ærgerligt, at kommunerne vil spare på lige præcis hygiejne og rengøring. Især nu hvor vi har Covid-19. Det har fra starten af vist sig at være effektivt at spritte af og holde afstand, men også at sørge for almindelig rengøring, siger hun.

Det er ikke første gang under coronakrisen, der er bekymring for manglende rengøring. Tidligere i september lød det fra SF, at mange af pengene afsat til rengøring ikke kommer ud i kommunerne.

Der er ellers afsat millioner af kroner til at gøre ekstra rent på dagtilbud, skoler og plejehjem.

Siden foråret har der været støtte. Men efter sommerferien blev der skåret ned på rengøring, da retningslinjerne for smitteforebyggende tiltag i daginstitutionerne blev ændret, lød det fra partiet.

- Efter sommerferien, når børn er mødt ind, og ældre skal have hjælp, er rengøring i høj grad forsvundet. I foråret var rengøring med til at sikre, at man ikke så en yderligere smittespredning af coronavirus, lød det 6. september fra gruppeformand Jacob Mark (SF).

/ritzau/