»Jeg er stadig fuldstændig i chok over, at der var så mange.«

Sådan siger 13-årige Milo Abelgren Ehlers fra Svendborg til B.T. efter at have gjort noget af et fund nytårsaften.

Han og hans far havde været ved vandet i Harre Vig i Jylland, hvor de skulle tilbringe årets sidste dag med Milos farmor og farfar. Iført waders og med en rive i hånden fik de på trods af en lidt høj vandstand samlet nok østers til aftenens menu.

Det er ikke første gang, Milo smager og samler østers. Det har han prøvet en del gange før, fortæller han.

»Jeg kan ikke lide dem rå, så jeg plejer at varme dem i ovnen. Og den her gang havde jeg fået lidt ost og sådan på toppen, men når jeg skal spise den med min gaffel, så hører jeg pludselig, at det sige kling,« siger han og fortsætter:

»Først ser jeg en stor perle, så graver jeg lidt og ser en masse mellemstore og til sidst finder jeg en ret stor en.«

50 perler finder han nede i den ene østers. Og så endda kun i en mellemstor en af slagsen, forklarer han begejstret.

»Det er ret vildt, der var plads til så mange perler.«

Milo og hans far Bo er meget glade for fangsten. Foto: Privatfoto Vis mere Milo og hans far Bo er meget glade for fangsten. Foto: Privatfoto

Men én god nyhed kommer i dette tilfælde ikke alene.

Det ser nemlig ud til, at Milo er den dansker, der har fundet en østers med flest perler i – nogensinde.

I 2015 skrev DR og flere andre medier om en person, der havde fundet en østers med 30 perler i, men det ser ikke ud til, at større fangst er offentligt kendt.

B.T. har også forhørt sig hos Mikael Brøgger, der er redaktør på udgivelsen Børnenes Rekordbog.

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

Han kan oplyse, at der i rekordbogen endnu ikke er en 'flest perler fundet i en østers'-rekord. Derfor vil Milo naturligt blive rekordholder, hvis han henvender sig til dem.

Hvad der skal ske nu med perlerne, ved han ikke helt. Da de fandt den første, havde Milos far sagt, at de kunne lave en ring. Da der kom flere frem blev det til en halskæde, men da de tale sig frem til hele 50 perler, så var den mulige danmarksrekord mere attraktiv.

»Jeg ved ikke helt, hvad der skal ske med dem endnu,« siger Milo Abelgren Ehlers.

Kira Høg Kampmann, der er ejer af Marc'Harit, hvor man sælger, vurderer og formidler viden om ægte perler, fortæller til B.T., at perlerne desværre ikke har nogen kommerciel værdi.

Dog understreger hun, at det er et flot fund i én østers.