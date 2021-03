»Jeg kastede op og vidste ikke, hvad der skete.«

Sådan fortæller 13-årige Samuel Sørensen fra Odense, der efter en tur på skateramperne i frostvejr blev så dårlig, at han måtte sætte sig ned.

Han havde taget en lille hvid pose tyggetobak, der til forveksling minder om snus, som han havde prøvet et par gange før. Men denne gang var det ved at gå helt galt. Han blev forgiftet af nikotinen fra tyggetobakken.

»Jeg havde det meget underligt og blev dårlig,« fortæller Samuel Sørensen.

"Jeg var oppe hele natten for at sikre mig, at han trak vejret." Kasper Sørensen, far til Samuel

»Jeg husker, at to af mine venner kom forbi og fulgte mig hjem,« fortsætter han.

Samuels far, Kasper Sørensen, tog imod ham den aften.

»Samuel var jo slet ikke sig selv. Han var fuldstændig væk og ikke kontaktsøgende. Han gik i seng med det samme, men jeg var oppe hele natten for at sikre mig, at han trak vejret.«

Samuel Sørensen vågnede op dagen efter uden at mærke mere til nikotinforgiftningen.

Vil du tage snus, selvom det kan føre til en forgiftning?

Op til episoden havde Samuels mor fundet tyggetobak i hans sager. Hun tog en snak med ham om alvoren og fortalte det videre til Kasper Sørensen, der også begyndte at se efter de hvide poser hjemme hos ham selv.

»Jeg fandt aldrig noget,« siger Kasper Sørensen.

Selvom Kasper og Samuel Sørensen kendte til advarslerne mod tyggetobak fra indpakningen, fik de først øjnene op for, hvor farligt det er, da Samuel fik en voldsom reaktion.

»Jeg troede, jeg kendte til det. At det var ligesom at ryge en cigaret, men det er det bare ikke. Det er forbandet giftigt.«

Salget af tyggetobak eksploderer. Nikolaj Sjøgaard Andersen er snusbruger. Foto: Linda Kastrup Vis mere Salget af tyggetobak eksploderer. Nikolaj Sjøgaard Andersen er snusbruger. Foto: Linda Kastrup

Det var let for Samuel Sørensen at skaffe sig tyggetobak enten gennem venner eller ved selv at købe det.

Derfor opfordrer Kasper Sørensen andre forældre til at være opmærksomme, hvis deres børn kommer hjem med tyggetobak.

»Undersøg, hvad det indeholder,« lyder det fra Kasper Sørensen.

»Nu har jeg mærket alvoren med min egen søn, og det gik heldigvis godt. Men det kunne have endt galt.«

Forskrækkelsen har også sat sig hos Samuel Sørensen.

»Jeg kommer ikke til at røre det igen.«

Kasper Sørensen indleverede pakken med tyggetobak, som Samuel Sørensen havde på sig, til politiet, men har endnu ikke fået en tilbagemelding på sagen.