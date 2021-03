Undervisning på skolen en enkelt gang om ugen, som tilmed skal foregå udendørs.

Det er, hvad landets elever i 5. til 8. klasse har udsigt til de kommende uger, og det gør Noah Højlund på 13 år trist.

Han havde håbet at kunne komme tilbage på skolen flere dage om ugen.

»Jeg er lidt ærgerlig over, at det ikke er flere gange om ugen, vi kan komme tilbage i skole. Så kunne jeg også komme tilbage og se mine venner, lærere og i det hele taget været lidt social,« fortæller sjetteklasseseleven.

Børns Vilkår: Bedre end ingenting, men ikke godt nok Hos Børns Vilkår glæder man sig over, at flere børn nu igen kan komme tilbage i skole, men organisationen så helst, at det blev flere dage om ugen. »Det er bedre end ingen, men det er ikke godt nok. Jeg kan godt være bekymret for, at man kommer til at glemme børnene i genåbningen. Hvis vi allerede i næste uge ikke ser nogen bekymrende udvikling i smittetallene, så skal 5. til 8. klasserne overvejes igen,« siger Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår, og tilføjer: »Man må kunne indordne undervisningen forsvarligt. Det bliver mere og mere uforståeligt for mig, hvorfor børnene ikke spiller en større rolle i genåbningen.« Rasmus Kjeldahl henviser til Børnetelefonen, hvor man de seneste måneder har oplevet en massiv vækst i opkald fra børn med coronarelaterede problemer i form af eksempelvis ensomhed.

I månedsvis har Noah Højlund modtaget undervisning online som så mange andre af landets folkeskoleelever. Derfor så det også endelig ud til, at der var lys for enden af tunnelen, da rygterne begyndte at svirre om en potentiel åbning af folkeskolerne i løbet af tirsdagen.

»Jeg forventede nok ikke, at vi ville komme tilbage i skole alle ugens dage, men jeg havde da håbet, at det var mere end bare en enkelt dag,« siger 13-årige Noah Højlund videre, inden han tilføjer:

»Det har været lang tid at sidde hjemme, og det har jeg faktisk været lidt trist over. Det har også været kedeligt, fordi jeg kun har set mine lærere og skolekammerater over computeren.«

Når eleverne i 5. til 8. klasse vender tilbage til skolen i næste uge, vil undervisningen desuden foregå udendørs, og selvom det umiddelbart kan lyde som en kold fornøjelse, så er det rent faktisk én af de ting, som Noah Højlund er glad for ved den begrænsede genåbning.

»Det er dejligt, at vi skal være udenfor. Nu har jeg siddet indenfor i så lang tid, så det bliver dejligt at komme ud og røre sig,« siger han, inden han tilføjer:

»Men jeg håber ikke, at vi skal i skole onsdag, for der har vi tysk.«

Glad for at være tilbage

I det hele taget er der glæde at spore hos de danske 5. til 8. klasseselever over, at de nu endelig kan komme i skole igen – også selvom det kun er en enkelt gang om ugen og udendørs.

For ligesom Noah Højlund ser 13-årige Cecilia Erdmann, der går i 7. klasse på Vestre Skole i Middelfart, også frem til den ugentlige skoledag.

»Da jeg hørte nyheden i går (tirsdag, red.), blev jeg glad for, at vi kunne komme tilbage, for jeg synes, det er en god løsning, at vi kan gøre det udenfor. Også selvom det bare er den ene dag om ugen,« siger hun til B.T.

I hendes klasse er det planen, at de skal mødes den ene gang om ugen og gå en tur sammen, og det giver god mening, mener Cecilia Erdmann, for så kan hun og klassekammeraterne måske også være lidt tættere på hinanden, end hvis de skulle sidde indenfor.

»Jeg synes, det er rigtig fedt, at vi kommer til at kunne sige hej til hinanden igen, og at jeg kan se nogle andre end dem, jeg plejer, når jeg er herhjemme. For det kan godt virke lidt ensomt og også kedeligt at sidde herhjemme,« siger hun og tilføjer:

»Vi har snakket lidt om det i klassen, og jeg har indtryk af, at de fleste glæder sig til at komme tilbage. Og jeg tror, de fleste tænker, at det er bedre med én dag om ugen end ingen dage, for jeg ved, at de fleste bare gerne vil tilbage og se deres venner.«