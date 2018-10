Frank Thøgersen ærgrer sig over, at han ikke straks fik hjælp fra en advokat, da han for nogle år siden forelskede sig i en thailandsk kvinde, som han gerne ville skabe en familie med i Danmark.

Den manglende rådgivning kan nemlig have betydet, at hans steddatter nu har fået afslag på opholdstilladelse.

»Hvis jeg havde hyret en advokat fra starten, havde vi selvfølgelig fået Mint til Danmark med det samme. Det fortryder jeg nu, at jeg ikke gjorde.«

Sådan lyder det fra Frank Thøgersen fra Køge, som mandag måtte sige farvel til sin kone og steddatter i Københavns Lufthavn uden vished for, hvornår hans familie igen kan blive samlet.

Sagen om Mint der ikke kan få lov at blive i Danmark hos sin mor, papfar og halvlillebror. Her ved afrejse fra Kastrup Lufthavn. Frank Thøgersen (papfar i blåt), Ratre Thøgersen (mor i lys frakke) og Atcharapan 'Mint' Yaungyai (pigen). Der var desuden venner af familien tilstede. Foto: Nils Meilvang Vis mere Sagen om Mint der ikke kan få lov at blive i Danmark hos sin mor, papfar og halvlillebror. Her ved afrejse fra Kastrup Lufthavn. Frank Thøgersen (papfar i blåt), Ratre Thøgersen (mor i lys frakke) og Atcharapan 'Mint' Yaungyai (pigen). Der var desuden venner af familien tilstede. Foto: Nils Meilvang

13-årige Atcharapan 'Mint' Yaungyai har fået afslag på sin ansøgning om opholdstilladelse, fordi de danske myndigheder ikke mener, hun kan integreres i Danmark.

»I bakspejlet kan jeg godt spørge mig selv, hvorfor jeg ikke bare fik en advokat på med det samme. Da jeg fik min kone til Danmark på turistvisum i 2014, gik det glat, og så regnede vi med, at det ville gå på samme måde med Mint,« siger den ulykkelige stedfar til B.T. to dage efter den tårevæddede afsked i lufthavnen.

Frank Thøgersen mødte thailandske Ratre på en ferie tilbage i 2013, og året efter blev de gift. I første omgang kom hun til landet på et turistvisum uden sin 13-årige datter.

»Vi skulle lige finde ud af, om det skulle være os, og derfor ville vi ikke rive Mint op med rode. Derfor kom min kone først herop i tre måneder uden Mint,« forklarer Frank Thøgersen.

Det var svært for både Mint og hendes mor og stedfar, da de måtte sige farvel i lufthavnen i Kastrup mandag. Vis mere Det var svært for både Mint og hendes mor og stedfar, da de måtte sige farvel i lufthavnen i Kastrup mandag.

Derefter fulgte nogle år med hyppige rejser mellem Danmark og Thailand, inden Ratre Thøgersen i 2015 fik opholdstilladelse. Samme år fødte hun parrets fælles søn, Malick.

Meget tyder på, at Mints chancer for at få opholdstilladelse i Danmark ville have været bedre, hvis hun var kommet til Danmark samtidig med sin mor.

Når Udlændingestyrelsen og Udlændingenævnet vurderer ansøgninger om opholdstilladelse, ser myndighederne nemlig nøje på, hvor gammelt barnet er og hvor længe, det har opholdt sig i sit hjemland uden den forælder, der er rejst til Danmark. Jo ældre, barnet er, og jo længere tid, det har været adskilt fra sin forældre, jo sværere får barnet ved at få opholdstilladelse i Danmark.

Frank Thøgersen kontaktede flere myndigheder for at finde ud af, hvordan han skulle forholde sig for at få sin kone og steddatter til Danmark, og et eller andet sted i processen fik han det indtryk, at det var bedst, hvis Mint blev i Thailand i en periode.

13-årige Mint (th.) og hendes mor, Ratre Thøgersen, landede i Bangkok i Thailand natten til tirsdag dansk tid. Her er de ude for at få lidt mad efter at have sovet nogle timer. Vis mere 13-årige Mint (th.) og hendes mor, Ratre Thøgersen, landede i Bangkok i Thailand natten til tirsdag dansk tid. Her er de ude for at få lidt mad efter at have sovet nogle timer.

»Jeg får den klare opfattelse, at vi bliver rådet til at lade Mint være i Thailand, så hun kan gøre sin skole færdig og lære engelsk. På det tidspunkt kunne jeg sagtens se fornuften i, at hun på den måde blev bedre rustet til at komme til Danmark,« forklarer han.

Derfor boede Mint hos sin moster i godt et år efter, at hendes mor var blevet dansk gift. Familien besøgte hende i Thailand, og Mint var også på besøg i Danmark.

»Hun havde et helt almindelig liv dernede. Hun passede sin skole og besøgte sin far i weekenderne,« forklarer Frank Thøgersen og tilføjer, at Mints biologiske far ikke er i stand til at tage vare på sin datter, angiveligt på grund af en psykisk lidelse.

I dag bebrejder Frank Thøgersen sig selv, at han misforstod myndighedernes råd og ikke med det samme fik steddatteren til Danmark.

»Det var en kæmpefejl, men det skal ikke gå ud over min datter. Det har jeg det virkelig dårligt over. Det er mig, der har fået den opfattelse, at det var bedre, at hun blev i Thailand i begyndelsen, og det kan jeg godt bliver rigtig harm på mig selv over,« fortæller han og kalder beslutningen om at vente med at søge opholdstilladelse til Mint for 'en fodfejl.'

Mints halvbror på tre år har svært ved at forstå, hvor hans søster og mor er. Foto: Privatfoto Vis mere Mints halvbror på tre år har svært ved at forstå, hvor hans søster og mor er. Foto: Privatfoto

Frank Thøgersen bestyrer til daglig cafeteriet i Herfølge Boldklub, mens Ratre Thøgersen arbejdede som rengøringshjælp og gik til danskundervisning. Lige nu og her forsøger han at få sit arbejde arrangeret, så han og sønnen kan komme til Thailand på besøg så hurtigt som muligt.

Klog af skade har han nu hyret en god advokat, som er i gang med at gennemgå sagen og få et overblik over, hvilke muligheder familien har for at få en fremtid sammen. Èn midlertidig løsning kan være at flytte til Tyskland, men det anser Frank Thøgersen som den absolut sidste udvej.

»Jeg bliver ved med at kæmpe, og jeg har stadig en tro på, at det nok skal lykkes at få Mint til Danmark. Det er det, der holder mig oppe.«