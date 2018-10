Klokken 14.25 mandag eftermiddag vil Atcharapan 'Mint' Yaungyai sidde i et fly på vej til Bangkok i Thailand.

Udefra set kan det se ud, som om Mint, som så mange andre børn, er på vej på en dejlig efterårsferie med sine forældre, men det er ikke tilfældet for denne skolepige. Tværtimod.

Atcharapan Yaungyai, der bliver kaldt Mint, fik nemlig sidste mandag besked om, at hun skal forlade Danmark inden for otte dage, eftersom hun har fået afslag på sin ansøgning om opholdstilladelse.

Begrundelsen for afslaget lyder, at Mint ikke kan blive integreret i Danmark og derfor skal tilbage til sit fødeland, Thailand.

Mint og hendes mor ,Ratre, efter Mint kom til Danmark i 2017. Vis mere Mint og hendes mor ,Ratre, efter Mint kom til Danmark i 2017.

»Sidste mandag startede Mint i 7. klasse på Hastrupskolen, fordi hun netop er blevet så god til dansk, at hun kan følge med i en normal folkeskoleklasse, og tirsdag får hun så at vide, at hun skal ud af Danmark, fordi hun ikke kan integreres. Det giver ingen mening,« fortæller Mints stedfar, Frank Thøgersen, til B.T.

Begge Mints forældre er fra Thailand, men hendes mor, Ratre Thøgersen, er i dag dansk gift med Frank Thøgersen, og de har fået sønnen Malick sammen.

»Jeg føler, at Mint er min egen datter. Jeg har kendt hende, lige siden jeg mødte hendes mor for første gang i 2013, og hun kalder mig Far – vi er jo en familie,« siger Frank Thøgersen med gråd i stemmen.

Familien bor sammen i Køge, hvor Frank Thøgersen til daglig bestyrer cafeteriet i Herfølge Boldklub, mens Ratre Thøgersen arbejder som rengøringshjælp og lærer dansk.

Frank og Ratre Thøgersen blev gift på Køge Rådhus i 2014. Foto: Privat Vis mere Frank og Ratre Thøgersen blev gift på Køge Rådhus i 2014. Foto: Privat

»Vi bidrager til samfundet, og ingen af os er på offentlige ydelser. Så det er da hårdt, at jeg ikke må have min datter i landet. De må tage børnepengene, hvad som helst, bare hun må blive.«

Mint har boet i Danmark siden foråret 2017, hvor Ratre og Frank Thøgersen søgte om familiesammenføring. I marts 2018 fik Mint afslag på sin ansøgning om opholdstilladelse, men sagen blev i sidste øjeblik udskudt, da familien havde klaget til Udlændingenævnet. På samme måde kæmper familien nu igen for at få udsat Mints udvisning, så hun ikke behøver forlade Danmark mandag.

Sagen er nemlig den, at ingen kan forsørge Mint i Thailand. Hendes biologiske far har diagnosen bipolar, og Mints moster ønsker ikke at passe hende.

»Faderen ved godt, at han ikke kan tage sig af Mint. Han har tidligere været voldelig over for hende, og han kan ikke klare ansvaret.«

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

Mint selv fortæller til B.T., at hun er glad for at bo i Danmark.

'Jeg er meget ked af, at jeg ikke må være i Danmark. Jeg har fået venner og har lært dansk. Og jeg er meget ked af, at jeg ikke må blive med min mor, far og dejlige lillebror,' skriver Mint i en besked til B.T.

Hun har brugt weekenden sammen med sine veninder med overnatning, pizza og is, mens hendes forældre forsøger at planlægge, hvad de nu skal gøre.

»Jeg bliver nødt til at være tapper for min familie, men det er virkelig hårdt. Den her magtesløshed, den æder mig op. Jeg kan slet ikke tænke på, hvordan det bliver at køre i lufthavnen.«

Planen er nu, at Mint mandag flyver til Bangkok med sin mor, så familien efterfølgende kan lægge en plan for, hvad der fremadrettet skal ske.

»I første omgang er det kun Mint og Ratre, som tager af sted. Jeg har simpelt hen ikke kunnet nå at planlægge, at jeg selv og vores treårige søn også skal af sted, og nu har vi en advokat på sagen, så der skal ordnes en del ting.«

Familien har stadig et spinkelt håb om, at landets politikere kan hjælpe og sagens udskydes, inden Mints fly letter mandag eftermiddag.

»Vi må ikke give op. Selv hvis Mint skal være i Thailand i noget tid, så kæmper vi videre for, at vi kan leve sammen som familie.«

På Facebook kommenterer udlændingeordfører hos Det Radikale Venstre Andreas Steenberg sagen og skriver, at danskere skal kunne bo med deres familier i Danmark.

Sagen har også fået integrationsminister Inger Støjbergs opmærksomhed, men hun oplyser til Dagbladet, som har dækket sagen om Mint indgående gennem hele forløbet, at hun ikke kan gå ind i sagen.

»Inger Støjberg påpegede, at der skal være et armslængdeprincip mellem den udøvende og den dømmende magt. Ministre kan efter loven ikke blande sig, uagtet at hun har stor sympati for sagen,« refererer Ken Kristensen, der er byrådsmedlem for Venstre i Køge, til Dagbladet.