13-årige Jens Christensen er født ind i en minkavlers verden. Størstedelen af hans familie beskæftiger sig med minkavl, og han nyder at hjælpe til på sin fars minkfarm ved Esbjerg.

Men snart er det slut. 4. november ændrede hele hans verden sig, da Mette Frederiksen på et pressemøde krævede alle mink – dermed også familien Christensens 85.000 mink – aflivet.

»Det er svært at se på, når folk bryder sammen omkring én. Der findes ikke ord for det, siger Jens Christensen til DR.

Til B.T. fortæller den 13-årige skoleelev, at han tydeligt husker dagen, hvor hans familie så hele deres livsgrundlag smuldre for øjnene af dem.

Jens Christensen er nervøs for, hvad fremtiden bringer for hans familie. Foto: Privatfoto

Det var en onsdag, og Jens Christensen havde netop parkeret sin cykel foran hjemmet. Han havde en god dag – blandt andet fordi der havde været idræt på skoleskemaet – men så snart han trådte ind ad døren derhjemme, kunne han fornemme, at noget ikke var, som det skulle være.

»Jeg kommer ind ad døren, og så står min storebror og min mor og far i døråbningen med tårer i øjnene. Inderst inde vidste jeg godt, hvad der var sket, men jeg ville gerne have det bekræftet,« siger han og tilføjer:

»Så sagde min far bare: Vi er færdige.«

Selvom Jens Christensen kun er 13 år, forstår han godt, hvor store konsekvenser det har for hans familie, at den minkfarm hans far har drevet i 25 år pludselig ikke har noget eksistensgrundlag længere.

Man går hele tiden og spekulerer. Jeg er bekymret. Jens Christensen

»Det er 25 års livsværk, som er væk – bare sådan,« siger Jens Christensen.

»Man går hele tiden og spekulerer. Jeg er bekymret. Skal min far ud og finde nyt arbejde? Får han kompensation? Kan vi blive boende i vores hus?«

Jens Christensens far, Henning Christensen, som foruden at være minkavler også er formand for Pelsdyravlerforeningen Sydjylland og Fyn, fortæller, at han – ligesom sin søn – bekymrer sig meget om fremtiden.

»Jeg er frygtelig nervøs for, hvordan fremtiden ser ud. De meldinger, vi får fra myndighederne, er så mangelfulde og så slingrende,« siger den tydeligt frustrerede minkavler.

Selvom Jens Christensen kun er 13 år, har han hjulpet sin far på minkfarmen i mange år. Foto: Privatfoto

Blandt andet derfor kan han heller ikke begynde at forestille sig, hvad der skal ske, så snart den sidste mink er aflivet, og hans 25-årige karriere som minkavler afsluttet.

For Henning Christensen og hans familie er minkavl nemlig ikke bare et job. Det er en livsstil. Han driver minkfarmen nær Esbjerg sammen med sin bror, ligesom deres forældre stadig har en minkfarm i nærheden.

Alle har de fra start gjort en dyd ud af, at deres børn skal være en del af dagligdagen på minkfarmene, og dermed er minkavl et samlingspunkt på hele familien.

Det var det i hvert fald.

Henning Christensen har sammen med sin bror drevet minkfarm i 25 år. Foto: Privatfoto

Lige om lidt er det den sidste mink aflivet, og det hele er forbi, men familien står sammen til det sidste. Derfor hjælpes de alle ad med det omfattende og tidskrævende aflivningsarbejde – også 13-årige Jens Christensen.

»Når man står i øjeblikket, så er det okay, men når man tænker over, hvad det rent faktisk er, man laver, så får man det dårligt med sig selv,« siger han.

Ifølge DR har både skoler, institutioner og foreninger særligt fokus på krisehjælp til minkavleres børn. Mediet har blandt andet været i kontakt med Varde Kommune, som er en af de kommuner, der huser mange minkfarme.

»Man kan ringe til vores psykolog eller til vores modtageenhed. Og så vil vi hjælpe og støtte alt det, som vi overhovedet kan,« siger Berit Østergaard Nielsen, der er børne- og familiechef i Varde Kommune.