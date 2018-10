Farsø er skiftet ud med Flensborg. Sådan blev det, da 13-årige Aphinya Pechmuang for knap to måneder siden skulle pakke sine kufferter og forlade Danmark, fortæller hendes stedfar, Heini Bøgelund Sørensen.

»Det er helt grotesk. Jeg har mistet håbet for det danske system,« siger han.

Derfor er han heller ikke sikker på, at familien vender tilbage lige med det samme, selvom de måske om et halvt år kan bruge EU-retten til at få ophold i Danmark.

»Jeg tror ikke, vi vender tilbage til Danmark foreløbigt,« siger Heini Bøgelund Sørensen.

Aphinya Pechmuang og hendes familie er flyttet til Flensborg, efter den 13-årige thailandske pige fik afslag på ophold i Danmark. Foto: Privatfoto Vis mere Aphinya Pechmuang og hendes familie er flyttet til Flensborg, efter den 13-årige thailandske pige fik afslag på ophold i Danmark. Foto: Privatfoto

Går i dansk skole

Aphinya Pechmuang er nemlig faldet godt til på sin nye danske skole, Cornelius Hansen Skolen i Flensborg, og forældrene ønsker ikke endnu en gang at rive hende ud af skolen.

»Hun skal i hvert fald have lov at gøre det her skoleår færdigt. Og måske vi tager et skoleår mere,« siger han.

Kan ikke integreres

13-årige Aphinya Pechmuangs historie ligner på mange måder 13-årige Atcharapan 'Mint' Yaungyais, der mandag blev udvist af Danmark og sat på et fly til Thailand.

De er begge to født i Thailand. De har begge to en mor, som siden er flyttet til Danmark og har giftet sig med en dansk mand. Og de har begge to fået afslag på opholdstilladelse i Danmark – selvom de taler dansk og begge har været velintegrerede i en dansk skole.

Udlændingenævnet har nemlig i begge tilfælde vurderet, at Aphinya og Mint ikke kunne integreres i Danmark, fordi de har levet størstedelen af deres liv i Thailand.

Fem år hos mormor

Aphinya Pechmuang kom til Danmark i marts 2017, efter hendes mor, der er gift med Heini Bøgelund Sørensen, havde opholdt sig i landet siden 2012.

Ifølge stedfaren ventede moderen med at tage sin datter med til Danmark, fordi hun først ville være sikker på selv at få opholdstilladelse, før hun tog sin datter med.

I de fem år har Aphinya boet hos sin mormor i Thailand, men jævnligt haft besøg af og været i kontakt med sin mor.

Thailand eller Tyskland

Halvandet år efter Aphinya Pechmuang kom til Danmark, den 13. august 2018, afgjorde Udlændingenævnet, at hun skulle forlade Danmark.

Hele familien pakkede derfor kufferterne og flyttede syd for grænsen til Flensborg.

»Vores liv er jo... Der er vendt fuldstændigt op og ned på det hele,« siger Heini Bøgelund Sørensen efter knap to måneder i Tyskland.

»Alternativet var at skilles ad og lade mine kone og Aphinya rejse tilbage til Thailand. Men det er en virkelig usikker situation,« siger han.

For selvom de burde kunne søge visum igen om 90 dage, stoler han ikke længere på, at de ville få det.

Tusind tak

Inden Aphinya Pechmuang rejste fra Danmark, lagde hun en video op på Facebook, hvor hun takkede sine lærere og klassekammerater på Farsø Skole.

»Tusind tak til Torben, fordi du har hjulpet mig med at lære dansk og skrive dansk,« siger hun bl.a. i videoen, hvor der også var en helt særlig hilsen:

»Tusind tak, Sofia. Du er min bedste, bedste ven.«

Pendler til Aalborg

Med god hjælp fra Facebook kunne familien efter tre dage flytte ind i en lejlighed i Flensborg.

»Aphinya trives fantastisk i sin nye skole. Hun har fået masser af venner og er superoptimist,« siger Heini Bøgelund Sørensen.

Indtil videre får Heini Bøgelund Sørensen også sit arbejdsliv til at fungere.

Han har egen virksomhed i Danmark og pendler flere gange om ugen fra Flensborg til Aalborg.

Til gengæld har Aphinya Pechmuangs mor måttet opgive sit arbejde. Hun arbejdede før i sin mands virksomhed.

»Men hun mistede sin opholdstilladelse, da vi blev registreret i Tyskland, så hun skal nu søge om arbejdstilladelse i Danmark, og det tager ni måneder. De fanger os virkelig,« siger Heini Bøgelund Sørensen.

Smider arbejdskraft ud af landet

Hvis hans kone finder arbejde i Tyskland, kan familien derfor også meget vel ende med at bosætte sig i det tyske.

»Danmark har svigtet én gang, Hvorfor skal vi forsøge igen, hvis vi kan få det til at fungere i Tyskland?« siger han.

Han vil i så fald skulle finde sig et job tættere på familien, da pendlerlivet ikke er en løsning på den lange bane.

»Det er sørgeligt, at man på den måde smider arbejdskraft ud af landet,« siger han.

Og her taler han ikke kun om sig selv og konen:

»De har udvist en thailandsk pige, som er helt fremme i skoene, har lært det danske sprog på et år og har store ambitioner om at blive læge.«