Den thailandske pige Atcharapan 'Mint' Yaungyai og hendes mor er kommet godt til Thailand, hvor de tilbringer de første dage på et vandrehjem i hovedstaden, Bangkok.

Efter en flyvetur på godt 10 timer landede den 13-årige Mint og hendes mor natten til tirsdag i Bangkok.

Turen gik, som den skulle, og nu hviler de sig på et vandrehjem i byen, før de begynder at planlægge fremtiden.

»Planen er, at de bliver der i tre dage og får lidt ro på. Derefter tager de hen til nogle af vores venner, som har en lejlighed, hvor de har fået lov at være,« fortæller Mints stedfar, Frank Thøgersen.

Det var en familie i gråd og opløsning, der mandag eftermiddag tog afsked med hinanden i Københavns Lufthavn.

13-årige Mint (th.) og hendes mor, Ratre Thøgersen, landede i Bangkok i Thailand natten til tirsdag dansk tid. Her er de ude for at få lidt mad efter at have sovet nogle timer.

Med pas, billet og to store kufferter stod 13-årige Mint og hendes mor, Ratre Thøgersen, ved Thai Airways' check-in.

»Det føles, som om vi bliver revet fra hinanden,« sagde Frank Thøgersen til B.T. mandag, før han sagde farvel til sin kone og steddatter.

Det seneste halvandet år har Mint boet i Danmark sammen med sin mor, danske stedfar og halvbror. Hun har gået i en modtagerklasse på Hastrupskolen i Køge og var lige blevet indsluset i en almindelig 7. klasse.

Selv om Mint har mange danske venner og hurtigt lærte at tale dansk, mener de danske myndigheder ikke, at hun kan integreres i Danmark. I sidste uge fik hun afslag på sin ansøgning om opholdstilladelse, med henvisning til at hun ikke er 'integrerbar.'

Efter den lange flyvetur tog Mint en lur på vandrehjemmet i Bangkok, hvor hun lige nu opholder sig med sin mor. Foto: Privatfoto

»De er landet fint dernede og har indlogeret sig på et vandrehjem i Bangkok, hvor vi nogle gange overnatter, når vi er dernede. Der er det mest nødvendige som seng, tv og bad. Der er de lige nu,« fortæller Mints danske stedfar, Frank Thøgersen.

»Vi skypede sammen, lige da de var landet. De havde det godt, men var meget trætte, fordi de ikke havde sovet på flyveren,« tilføjer han.

Her, dagen efter det tårevædede farvel i lufthavnen forsøger han så småt at finde tilbage til hverdagen, selv om det er svært.

»Jeg bliver ved med at kæmpe, men samtidig forsøger jeg at undgå, at alt det her går ud over Malick (Mints halvbror, red.),« siger han.

»Han løber ind på Mints værelse og spørger efter hende,« fortæller Frank Thøgersen og tilføjer, at den lille dreng bare ved, at hans mor og storesøster har været ude at flyve. Omfanget af det, der skete mandag, er slet ikke gået op for ham endnu.

Ratre Thøgersen skyper med sin treårige søn, Malick, hjemme i Danmark. Foto: Privatfoto

Mint har en biologisk far i Thailand, som ifølge moderen ikke er i stand til at tage vare på hende. Den 13-årige pige har også en moster i hjemlandet, som ikke er interesseret i at tage sig af hende.

Derfor er planen lige nu, at moderen bliver hos Mint i Thailand, indtil de har en plan for, hvad de skal gøre for at blive samlet i Danmark.

Hjemme i Danmark går Frank Thøgersen nu i gang med at finde ud af, hvad der nu skal ske.

»Vi overlader hende ikke bare til tilfældige mennesker, og så håber vi meget, at vi har sagt 'på gensyn'. 'Farvel' var det, vi sagde til Kim Larsen, og det er slet ikke til at holde ud at tænke på,« siger han.