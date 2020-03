Hvis sundhedsvæsenet bliver overbelastet på grund af corona, er over 1200 pensionerede læger klar.

1261 danske pensionerede læger er klar på at sætte livet som pensionist på pause for at kæmpe mod coronavirus.

Det viser en rundspørge blandt pensionerede læger, foretaget af Foreningen af Pensionerede Læger og Lægeforeningen.

Det er primært læger i alderen 70 til 79 år, som har meldt sig klar. Derudover er 83 af lægerne 80 år eller derover, skriver Lægeforeningen i en pressemeddelelse.

Det møder stor ros fra formand for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing.

- Det er fuldstændig fantastisk, og jeg er stolt over, at så mange af mine pensionerede kolleger melder sig under fanerne og udviser samfundssind, siger han.

Andreas Rudkjøbing forklarer også, at lægernes eventuelle arbejdsopgaver vil afhænge af, hvad der i sundhedsvæsenet er behov for, og hvilke kompetencer, de kan tilbyde.

Ifølge ham er regionerne i gang med at køre store uddannelsesprogrammer, hvor de forsøger at udvide beredskabet. Disse programmer kan de pensionerede læger også blive en del af.

- Hvis ikke kompetencerne er på plads, eller hvis lægerne skal lave noget, de ikke har arbejdet med før, skal de gennemgå relevant uddannelse, siger han.

Formanden for Foreningen af Pensionerede Læger, Mogens Hüttel på 74 år, er en af de læger, som er klar til at blive en del af coronaberedskabet.

- Man er læge hele livet. Det ligger dybt i os at ville gøre en forskel. Derfor har så mange pensionerede læger inklusive mig selv meldt sig klar, udtaler Mogens Hüttel i pressemeddelelsen

De pensionerede læger er ikke de eneste, som har meldt sig ind i kampen mod corona.

Tirsdag aften takkede sundhedsminister Magnus Heunicke nemlig de næsten 10.000 danskere med sundhedsfaglig baggrund, som har henvendt sig til regionernes jobbanker.

- Til alle jer: Tak, fordi I melder jer. Vi har brug for jer, sagde Magnus Heunicke.

Rundspørgen fra Foreningen af Pensionerede Læger og Lægeforeningen blev sendt ud til 5400 pensionerede læger mandag. Om onsdagen havde 2500 svaret og 1261 pensionerede læger meldt sig klar.

/ritzau/