Siden 1. april 2019 har forældrepar, der søger om skilsmisse, først skullet igennem en refleksionsperiode.

122 forældrepar, der i andet halvår af 2019 søgte om skilsmisse, gennemførte alligevel ikke planerne efter den tre måneder lange refleksionsperiode.

Det viser en nye tal fra Familieretshuset, skriver Berlingske.

Opgørelsen dækker over 1523 par, der frem til 31. december 2019 var igennem en refleksionsperiode.

Efterfølgende genbekræftede 1401 af parrene deres skilsmisseanmodning, mens 122 par droppede skilsmissen.

De 122 par genbekræftede enten ikke skilsmisseanmodningen eller trak ansøgningen tilbage.

Dermed fuldførte 92 procent af forældreparrene skilsmissen. Otte procent blev derimod sammen.

Og det er gode tal, hvis man spørger Dansk Folkeparti, der var en af hovedkræfterne bag refleksionsperioden.

- Jeg synes, at det er utroligt positivt, at flere ikke er blevet skilt, efter at de har reflekteret. Cirka hvert tiende par er faktisk blevet sammen, efter at vi har indført refleksionsperioden.

- Så der er færre børn, som ender i en skilsmissefamilie og bliver sammen med mor og far, og det er rigtig godt, synes jeg, siger Karina Adsbøl til Ritzau.

Ifølge Berlingske vil flere partier i næste uge foreslå, at refleksionsperioden bliver afskaffet.

Det vil de gøre under et møde i Social- og Indenrigsministeriet om skilsmissereformen.

Siden 1. april 2019 har ægtefæller med fælles børn under 18 år, der søger om skilsmisse, skullet gennem en refleksionsperiode på tre måneder, før de kan få skilsmissen bevilget.

