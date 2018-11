De seneste fire år har 122 elever forladt Vestergårdsskolen i Viby, før de var færdige med deres skoleforløb.

Særligt en årgang har været hårdt ramt, hvor 26 elever i perioden 2014-17 forlod skolen. Det svarer til en hel klasse.

Det store antal af rejste elever fremgår af et svar på en såkaldt 10 dages forespørgsel, som Almaz Mengesha (LA) har stillet i byrådet, skriver Århus Stiftstidende.

Almaz Mengesha mener, at det er alt for mange. Hun bliver bakket op af konstitueret direktør for Børn og Unge, Søren Aakjær.

»Det bør blinke advarende, når man ser, at 122 elever forlader en skole på fire år,« siger Søren Aakjær.

Han tilføjer, at i og med at Vestergårdsskolen også har modtaget 107 elever i samme periode har det samlede elevtal været nogenlunde stabilt. Derfor har der udadtil ikke været noget alarmerende at se.

Rådmanden Thomas Medom har svaret på Almaz Mengesha (LA) spørgsmål i byrådet. Her refererer han til Vestergaardsskolens ledelse:

'Årgangen havde gennem flere år haft nogle udfordringer, som vi havde søgt løst på forskellig vis. Ikke alle forældre var enige i vores måde at arbejde med det på, og da nogle enkelte elever valgte at forlade skolen på den baggrund, trak det flere med, da de ønskede at følge deres kammerater. Vi er ærgerlige over, at det ikke lykkedes godt nok at få årgangen i bedre trivsel - arbejdet blev naturligvis ikke nemmere af, at der var en del der forlod skolen - men der var mange indsatser som beskrevet i redegørelsen, og vi ser nu, at der er et godt læringsmiljø i klassen,' skriver Thomas Medom ifølge Århus Stiftstidende i svaret.