Selvom det igennem en 16-årig periode lykkedes Britta Nielsen at svindle for 121 millioner kroner, så kan ingen i Socialstyrelsen eller Socialministeriet stilles til ansvar for, at Britta Nielsens formodede svindel ikke blev opdaget før.

Ifølge Kammeradvokatens rapport har der været en række svigt i kontrolfunktionerne, men ingen kan stilles til ansvar, blandt andet fordi der ''mangler faktuelle oplysninger', ligesom Kammeradvokaten skriver, at 'det er efter vores vurdering ikke begået tjenesteforseelser i de funktioner, der har håndteret tilskudsadministrationen'.

Børne- og socialminister Mai Mercado (KF) offentliggør på et pressemøde i Børne og Socialministeriet to eksterne undersøgelser vedrørende sagen om formodet svindel med tilskudsmidler begået af en ansat i Socialstyrelsen i den såkaldte Britta Nielsen sag. Foto: Philip Davali Vis mere Børne- og socialminister Mai Mercado (KF) offentliggør på et pressemøde i Børne og Socialministeriet to eksterne undersøgelser vedrørende sagen om formodet svindel med tilskudsmidler begået af en ansat i Socialstyrelsen i den såkaldte Britta Nielsen sag. Foto: Philip Davali

Kammeradvokaten kalder det 'nedarvede kontrolsvagheder'.

»Jeg tager til efterretning, at Kammeradvokaten mener, der ikke kan placeres et tjenstligt ansvar,« siger børne- og socialminster Mai Mercado.

Hvordan kan der ikke placeres et tjenstligt ansvar?

»Bagmandspolitiet er i gang med efterforskningen«, lyder det fra ministeren.

De nye oplysninger fremgår af den rapport, som børne- og socialminister Mai Mercado (K) fremlagde på et pressemøde i den spektakulære sag, som udover Britta Nielsen også indbefatter hendes tre børn Karina Jamilla Hayat, Nadia Samina Hayat, Jimmy Jamil Hayat. De har ifølge retsdokumenter fra Sydafrika fået del i millionudbytte fra Britta Nielsens formodede svindel og er siget for groft hæleri.

Britta Nielsen har blandt andet brugt voldsomme summer på dyre smykker, ejendomme og luksusbiler i Sydafrika.

Her får du et overblik over de væsentligste pengespor:

Britta Nielsens formodede svindel

- Har i perioden 2005-2017 hævet mere end 17 millioner kroner i kontanter i Danske Bank.

- Var i oktober 2018, mens hun var eftersøgt, ved at købe en ejendom i den Sydafrikanske ferieby Southbroom for omkring 1,3 millioner kroner. En anden ejendom med pool er blevet beslaglagt.

- Ved anholdelsen havde hun cirka 300.000 danske kroner på sig i sydafrikansk valuta.

- Hun siger i en erklæring, som blev lavet lige efter hendes anholdelse i Sydafrika, at hun betalte omkring 100.000 kroner til ‘flere personer’, som hjalp hende med at holde sig skjult, mens hun var eftersøgt.

- Hun siger også i erklæringen, at hun har købt mange smykker i Sydafrika, blandt andet fire guldringe til omkring 200.000 kroner og en ædelsten.

- Hun har også købt flere dyre firehjulstrækkere af mærket Land Rover i Sydafrika - blandt andet én udstyret med køkkenfaciliteter.

- Officielt har Britta Nielsen i sit job hos Socialstyrelsen tjent 3.688.265 kroner fra 2002 til 2018. Det svarer til en gennemsnitlig årsindkomst på 230.000 kroner.

Britta Nielsen overførte millioner til børnene

Brittas søn Jimmy Jamil Hayat, født 1980

- Har fået overført 2,8 millioner kroner fra sin mor til sin konto i Nordea i perioden 19. februar 2008 til 26. juni 2018.

- I perioden 2003-2017 har Jimmy Hayet indberettet 30.688 kroner som indkomst i Danmark.

Jimmy Hayat ved en sydafrikansk domstol, hvor han blev løsladt til udlevering og retsforfølgelse i Danmark. Foto: Jacob Friberg Vis mere Jimmy Hayat ved en sydafrikansk domstol, hvor han blev løsladt til udlevering og retsforfølgelse i Danmark. Foto: Jacob Friberg

Brittas yngste datter, Nadia Samina Hayat, født 1987

- Har modtaget 5,3 millioner kroner fra Britta Nielsen. Pengene blev overført i perioden 2009-2013 til datterens konti i Tyskland og Holland, hvor hun drev virksomhed.

- Derudover modtog hun 1,5 millioner kroner på sin danske bankkonto fra sin mor i perioden 2007-2015.

- Ifølge retsdokumenterne har hun dog indberettet ‘en meget beskeden indkomst i det danske skattesystem’.

Britta Nielsens døtre, Samina(tv)og Jamilla Hayat i forbindelse med interview i programmet "Brittas døtre taler ud". Kanal 5 bringer onsdag den 14. november 2018 kl.21 et interview med den svindelsigtede Britta Nielsens døtre, der også er sigtede i sagen, og som indtil nu har været underlagt navneforbud. Interviewet kan også ses på Dplay.dk. Samina og Jamilla Hayat er sigtet for hæleri af særlig grov beskaffenhed. **Billedet er kun til redaktionel omtale i forbindelse med programmet "Brittas døtre taler ud". Billedet kommer fra tredjepart og distribueres udelukkende som en service for brugerne af Ritzau Scanpix**. (Foto: Discovery Networks Danmark/"Brittas døtre taler ud"/Ritzau Scanpix) Foto: Discovery Networks Danmark/'Brit Vis mere Britta Nielsens døtre, Samina(tv)og Jamilla Hayat i forbindelse med interview i programmet "Brittas døtre taler ud". Kanal 5 bringer onsdag den 14. november 2018 kl.21 et interview med den svindelsigtede Britta Nielsens døtre, der også er sigtede i sagen, og som indtil nu har været underlagt navneforbud. Interviewet kan også ses på Dplay.dk. Samina og Jamilla Hayat er sigtet for hæleri af særlig grov beskaffenhed. **Billedet er kun til redaktionel omtale i forbindelse med programmet "Brittas døtre taler ud". Billedet kommer fra tredjepart og distribueres udelukkende som en service for brugerne af Ritzau Scanpix**. (Foto: Discovery Networks Danmark/"Brittas døtre taler ud"/Ritzau Scanpix) Foto: Discovery Networks Danmark/'Brit

Brittas ældste datter Karina Jamilla Hayat, født 1984

- Fik overført 646.308 kroner fra sin mor til en dansk bankkonto i perioden 2007-2017.

- I perioden 2003-2017 indberettede hun ‘en meget beskeden indkomst i det danske skattesystem’.

- I samme periode var hun dog i stand til at købe biler, en andelsbolig og et kolonihavehus.

Tidslinje: Sådan blev Britta opdaget - Ultimo august 2018: Socialstyrelsen konstaterer fejl i udbetalingen af tilskudsmidler

- Primo september 2018: Det konstateres, at der ikke er tale om almindelige fejl, og sagen undersøges nærmere.

- Medio september 2018: Socialstyrelsen modtager en henvendelse fra en anden tilskudsmodtager. Sagen indgår i den videre undersøgelse.

- 24. september 2018: Begrundet mistanke om, at Britta Nielsen uberettiget har tilegnet sig et større beløb, og departementet orienteres.

- 25. september 2018: Britta Nielsen politianmeldes.

-26. september 2018: Britta Nielsen bortvises, og der anlægges et civilt søgsmål.

- 30. september 2018: Der iværksættes en ekstern revisionsundersøgelse og en ekstern advokatundersøgelse.

- 4. oktober 2018: Britta Nielsen erklæres konkurs.

- 9. oktober 2018: Offentligheden orienteres om sagen.

- 8. november 2018: Britta Nielsen udleveres til Danmark fra Sydafrika og anholdes.

- 8. februar 2019: Socialstyrelsen kontakter beløbsmodtagere, der kan have et tilgodehavende.

- 1. marts 2019: De eksterne undersøgelser offentliggøres.

