12.000 danske forbrugere kan ånde lettet op.

En varslet stigning på omkring 152 procent i varmeregningen på under et år er blevet afblæst.

Det drejer sig ifølge Nordjyske om kunder tilknyttet Frederikshavn Varme.

Lige som mange andre steder i landet er varmepriserne i den nordjyske by steget og steget i løbet af året på grund af de stigende energipriser – men det seneste varsel om endnu en prisstigning pr. 1. december bankede alligevel de potentielle udgifter et godt stykke yderligere i vejret.

Nordjyskes beregninger viser, at varmeregningen fra januar i år til december i år ville være steget fra 12.786 kroner om året til 32.523 kroner årligt for et parcelhus.

Sådan bliver det altså alligevel ikke.

»Den varslede pris pr. 1. december bliver ikke den, forbrugerne kommer til at opleve i 2023. Vi sætter taksten på varme ned igen,« siger forsyningschef Lars B. Østergaard.

Kursændringen skyldes et fald i priserne og varmere vejr, hvilket har betydet, at Frederikshavn Varme har leveret 20 procent mindre fjernvarme end normalt på denne tid af året.

Det vides endnu ikke, hvad den nye justerede pris bliver for de 12.000 forbrugere. Det regnes der stadig på, og det besluttes endegyldigt 30. november af selskabets bestyrelse.