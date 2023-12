Placering af sensorer langs jernbanen skal give bedre overvågning efter vestjysk dæmningsbrud sidste sommer.

En jernbanedæmning i Kibæk mellem Herning og Skjern blev i sommeren 2022 undermineret af kraftig regn.

På billeder kunne man se, at togskinner hang frit i luften. Flere passagerer på et tog, der passerede, berettede også efterfølgende om en meget ubehagelig oplevelse.

Nu har Banedanmark taget et nyt værktøj i brug, der skal give en bedre overvågning af jernbanen og advare om, at der kan være fare på færde som følge af ekstremt vejr.

1200 punkter på jernbanen er udstyret med sensorer, der sender data om eksempelvis kraftig regn.

Det forklarer teknisk projektleder Lene Bøgebjerg Bøgvad, Banedanmark, i en pressemeddelelse.

- Informationerne, som kommer fra sensorer, giver os langt bedre muligheder for at informere lokomotivførerne om forholdene, når de kører ind i områder, hvor det eksempelvis regner kraftigt.

- Tidligere var lokomotivførerne vores eneste øjne og ører ude på jernbanen, og derfor kunne vi først reagere, når vi fik en melding fra en lokomotivfører, siger Lene Bøgebjerg Bøgvad.

Det voldsomme regnvejr 27. august 2022 betød, at togtrafikken på den pågældende strækning blev indstillet i fire uger, mens dæmningen blev repareret.

De 1200 punkter, der udstyres med sensorer, ligger spredt ud over hele landet.

De er placeret der, hvor der er størst risiko for, at store mængder regn eller andre former for ekstremt vejr kan give problemer for jernbanedriften.

De kritiske steder er der, hvor vandet krydser banen, oplyser Lene Bøgebjerg Bøgvad.

- Med det nye værktøj får vi informationer, når ledningerne, der fører vandet væk, er 60 procent fyldte.

- Så kan vi nå både at foretage os noget og at justere trafikmængden, inden presset fra vandmasserne bliver så stort, at det går ud over dæmningen, siger projektlederen.

Banedanmark modtager allerede vejrdata fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). Men detaljegraden vil med de nye sensorer være markant højere, oplyser banemyndigheden.

/ritzau/