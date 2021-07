Bækkelund Vandværk i Horsens har brug for nye kræfter i bestyrelsesmøllen.

Hvis ikke det sker, risikerer foreningen nemlig at lukke, og det samme gør vandværket.

Det vil gå udover 1.200 husstande, der er tilsluttet det private vandværk. Det skriver Horsens Folkeblad.

Den nuværende formand, Kurt Jensen, har siddet på posten i 43 år, men har nu valgt at stoppe. Det samme vil flertallet i bestyrelsen, når foreningen 10. august holder årets generalforsamling.

Umiddelbart står ingen afløsere klar i kulissen, og det vækker bekymring i den nuværende bestyrelse.

»Hvis vi ikke kan opretholde det, bliver vi nødt til at nedlægge den,« fortæller kasserer i Bækkelund Vandværk, Eigil Kjær Lauritsen, til Horsens Folkeblad.

Hvis det sker, må de 1.200 husstande bejle til den kommunale vandforsyning. Men det kan blive en dyr fornøjelse, for det vil koste 30.000 kroner at komme på de kommunale rør.

Eigil Kjær Lauritsen håber ikke det bliver aktuelt. Han har siddet på posten i 43 år og er klar til endnu en periode. Han håber derfor, at der findes et par andelshavere derude, der har lyst til at gøre ham med selskab i bestyrelsen.