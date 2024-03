Danmark skal yde værtsnationsstøtte og vil deltage med op mod 1200 soldater i stor Nato-øvelse.

Op mod 1200 soldater fordelt på alle værn i Forsvaret vil deltage i Nato-øvelsen Steadfast Defender 2024, der afholdes fra februar til maj og har til formål at træne forsvarsalliancens evne til at eksekvere sine forsvarsplaner.

Det skriver Forsvaret i en pressemeddelelse.

Det er den største Nato-øvelse i årtier, og et af omdrejningspunkterne er at flytte materiel og styrker fra Nordamerika til europæisk jord for at forstærke alliancen.

- Med vores deltagelse viser vi, at vi står skulder ved skulder med vores allierede imod udefrakommende trusler mod Nato-alliancens territorier, siger brigadegeneral Poul Ebstrup, vicechef i Forsvarskommandoens Operationsstab, i meddelelsen.

Samlet deltager omkring 90.000 soldater fra alle 31 medlemslande og Sverige i øvelsen.

Sverige er kandidat til at blive medlem af alliancen.

Rent materielt indgår over 50 maritime enheder, 80 luftfartøjer og 1100 kampvogne.

Danmark skal i forbindelse med øvelsen også yde værtsnationsstøtte, da landets placering ved Østersøen er vigtig for hurtig forstærkning af forsvarsalliancen i det østlige Europa, lyder det.

Øvelsen strækker sig geografisk fra Atlanterhavet til de baltiske lande, det europæiske fastland og ned til Sortehavsregionen.

Det tyske nyhedsbureau dpa har tidligere skrevet, at formålet med øvelsen er at afskrække Rusland.

Ifølge bureauets oplysninger skal øvelsen handle om et scenarie, hvor der sker et russisk angreb, som aktiverer Natos artikel 5.

Den handler om, at et angreb på en allieret betragtes som et angreb på alle allierede i forsvarsalliancen.

Som det første deltager Forsvaret i Joint Warrior 24, der er en britisk ledet øvelse i farvand vest for Norge, og Nordic Response 24, der ledes af Norge og foregår i Nordens arktiske områder.

Efter planen deltager både enheder fra Søværnet, Flyvevåbnet og Specialoperationskommandoen. Også stabsofficerer vil deltage.

Natos nuværende forsvarsplaner blev vedtaget på alliancens topmøde i Litauens hovedstad, Vilnius, sidste år.

Planerne skal fungere som et modsvar på en tiltagende usikker og uforudsigelig sikkerhedssituation i Europa, lyder det.

/ritzau/