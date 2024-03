En 15-årig dansk pige var onsdag involveret i en ulykke i skisportsområdet Ischgl i Østrig.

Den 15-årige faldt 12 meter ned fra en skilift, efter at hendes far forgæves havde forsøgt at forhindre faldet, ifølge en pressemeddelelse fra politiet i Tyrol onsdag.

Da pigen havde sat sig ind i liften, kunne hun af ukendte årsager ikke placere sig ordentligt i stolens sæde og gled dermed ud af sædet.

Forinden havde hendes far og en anden person forgæves forsøgt at fastholde hende.

Men ulykkeligvis faldt hun alligevel omkring 12 meter ned.

Efter faldet blev hun liggende på stedet og modtog behandling af et redningshold.

Efterfølgende blev hun med helikopter bragt til et sygehus.

Hverken politiet eller tyske medier melder præcist, hvad den 15-årige danske piges tilstand er. Men ifølge RTL fortæller en talsperson fra politiet, at hun var heldig, og at det kunne have været værre.