»At stå med et barn og endda et barn, man kender, så er der pludselig en masse følelser på spil. Det kunne jo have været mit eget barn. Den tanke er frygtelig.«

Sådan siger 36-årige Helena Suralski, der arbejder som akutsygeplejerske.

Hun er lige nu sammen med 45-årige Thomas Monberg nomineret til titlen som 'Årets hjerteredder' af Hjerteforeningen for at have ydet førstehjælp til 12-årige Emma, der i september sidste år faldt om med hjertestop.

»Når jeg er på arbejde, så er jeg forberedt på, at det kan være akut. Det var jeg ikke i den situation. Det er det værste, jeg nogensinde har oplevet,« siger Helena Suralski.

For at få indblik i de dramatiske minutter spoler vi tiden tilbage til 14. september 2021, hvor 12-årige Emma og resten af 6.B skulle på lejrskole til Bornholm.

Emma bliver sat af over for banegården i Horsens af sin mor og går over vejen til et område, hvor cyklerne er parkeret.

Men før hun overhovedet når at mødes med klassekammeraterne inde på stationen, falder hun pludselig om og slår hovedet mod asfalten.

Heldigvis ser nogle årvågne forældre til nogle af de andre børn pigen ligge på jorden med en flænge i panden.

Emma husker ikke selv meget fra episoden. Foto: Sarah Christine Nørgaard/Byrd. Vis mere Emma husker ikke selv meget fra episoden. Foto: Sarah Christine Nørgaard/Byrd.

Thomas Monberg, der arbejder som lærer i Emmas klasse, bliver tilkaldt. Han kan som den eneste førstehjælp.

»Jeg når ikke at tænke så meget. Jeg går i alarmberedskab, og så går jeg ellers i gang med at give hjertemassage, mens jeg instruerer en anden af de voksne til at give kunstigt åndedræt,« siger han.

Thomas når at trykke 30 gange ad to omgange på Emmas brystkasse, før Helena, der skal aflevere sin søn til lejrskolen, ser dramaet udspille sig.

Da hun som sygeplejerske ofte har stået i den slags situationer, er det naturligt for hende at tage over fra Thomas. Imens sørger en gruppe lærere og forældre for at skærme af, så ingen af de andre børn kan se Emma.

Der ringes 112.

»Jeg kan se, det er alvorligt, for hun er gråbleg og blå og hiver overfladisk efter vejret,« siger Helena Suralski.

Imens forsøger Thomas at få fat på Emmas forældre, der er uvidende om livet, der lige nu strømmer ud af deres datter.

»Jeg ved ikke, hvor længe vi var i gang, men det føltes som lang tid. Jeg hørte kun mig selv tælle 30-2 (antal tryk, antal pust, red.). Det var enormt vigtigt for mig, at Emma ikke blev hjerneskadet,« siger Helena Suralski og forklarer, hvorfor de ikke skaffer en hjertestarter:

»Vi var midt i Horsens, så jeg vurderede, at ambulancen hurtigt ville være fremme.«

Emma sammen med sine redningsmænd. Foto: Sarah Christine Nørgaard/Byrd. Vis mere Emma sammen med sine redningsmænd. Foto: Sarah Christine Nørgaard/Byrd.

Undervejs tænker hun hele tiden på, at de skal have fat i Emmas mor.

»Jeg havde sådan en frygt indeni, at det var de sidste minutter af Emmas liv. Men moderen tog ikke telefonen,« husker Helena Suralski.

Da lægebil og ambulance ankommer, sætter de en hjertestarter på Emma, mens Helena igen giver hjertemassage.

Ugen forinden er Emma besvimet et par gange. Den information viderebringer Helena til lægen. Det kan nemlig tyde på, at der er noget galt med hjertet, når en 12-årig uden varsel falder om.

Først da Emma er kørt på Skejby Sygehus med politieskorte, lykkes det at få fat i Emmas mor og far. Emmas mors telefon har været i stykker.

»Det var ganske forfærdeligt. Vi vidste ikke, om hun ville vågne igen, og om hun ville være hjerneskadet. Det kunne lægerne ikke sige noget om,« siger Karina Krupsdahl, mor til Emma.

Følelsen af afmagt er også at spore hos både Thomas og Helena, der holder vejret, mens de venter på nyt fra hospitalet.

»Vi tog til Bornholm, men da jeg var alene om aftenen … det var ikke sjovt. Vi vidste ikke, hvordan hun havde det. Som lærer føler man et kæmpe ansvar for de børn, man er ansat til at passe på,« siger Thomas Monberg.

Derfor var glæden også enorm, da der var nyt om Emmas tilstand to en halv dag efter, hun var faldet om.

Selv husker Emma ikke noget. Hverken at hun faldt om eller om tiden på hospitalet.

»Men de voksne er lidt sødere ved mig nu,« siger hun.

Emma har fået indopereret en ICD (en pacemaker i brystet, der fungerer som en hjertestarter, red.) på Rigshospitalet. Det viser sig, at hun er født med en genfejl, der har medført hjertestoppet.

I dag har hun det godt og kan joke med, at »hun har lavet en Christian Eriksen«.

»Jeg er evigt taknemmelig over, at de gjorde noget. Emma er tilbage. Det er takket være dem,« siger moderen.

Du kan stemme på årets hjerteredder via Hjerteforeningen.dk/hjerteredder fra 21. februar til 9. marts.