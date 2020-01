For 14 dage siden blev 12-årige Theis Christiansen kontaktet af en mand i det populære computerspil Fortnite. Han ville gerne have, at Theis Christiansen sendte ham billeder af sig selv. Da Theis Christiansen spurgte ind til, hvad det var for en slags, lød svaret.

‘Det ved du godt.’

Det fortæller Theis Christiansen, der tog screenshots af noget af den samtale, han havde med manden.

Han delte efterfølgende billederne på sin Facebook for at advare andre børn og unge.

Uddrag fra den chat, Theis Christiansen havde med brugeren, der gerne ville have billeder af ham Vis mere Uddrag fra den chat, Theis Christiansen havde med brugeren, der gerne ville have billeder af ham

Inden manden bad Theis Christiansen om at sende billeder af ham selv, havde han gentagne gange spurgt, om Theis Christiansen gerne ville tjene 1200 v-bucks. V-bucks er penge, der kan bruges i spillet til udsmykning af våben og dragter.

»Jeg sagde til ham, at det havde jeg ikke brug for, men han blev ved med at tilbyde det. Da han begyndte at spørge om billeder, vidste jeg godt, hvad han var ude på,« siger Theis Christiansen, der kaldte på sin far.

»Jeg var rystet, da han fortalte det. Theis er heldigvis en klog dreng, men det er uhyggeligt at tænke på, hvor mange børn der måske ikke får sagt fra, så det skal bare stoppes,« siger Tom Christiansen, der er far til Theis.

Og meget tyder på, at Theis Christiansen langt fra er den eneste.

Theis Christiansen og hans far Tom Christiansen (Foto: Privatfoto) Vis mere Theis Christiansen og hans far Tom Christiansen (Foto: Privatfoto)

Lørdag delte en mor et opslag på Facebook, hvor hun beskrev, hvordan hendes søn var blevet kontaktet i spillet Fortnite af en bruger ved navn små-kartofler-dk.

'Vores søn er lige blevet kontaktet af en pædofil i Fortnite. Han vil sende ham v-bucks og skins hver uge, hvis han ville sende nøgenbilleder af sig selv til ham.'

Sådan står der i opslaget, som er blevet delt mere end 22.000 gange.

En af de mange danskere, der læste opslaget, var Signe-Louise Eriksen fra Fredericia, og det er hun dybt taknemmelig for.

Signe-Louise Eriksen meldte det til politiet, efter hun fandt ud af, at en mand havde forsøgt at få hendes søn til at sende ham billeder til gengæld for penge, han kunne bruge i spillet Fortnite (Privatfoto) Vis mere Signe-Louise Eriksen meldte det til politiet, efter hun fandt ud af, at en mand havde forsøgt at få hendes søn til at sende ham billeder til gengæld for penge, han kunne bruge i spillet Fortnite (Privatfoto)

Søndag eftermiddag sad hendes otteårige dreng og spillede Fortnite. Hun havde få timer forinden læst opslaget om brugeren små-kartofler-dk, der tilbød drenge penge i spillet til gengæld for nøgenbilleder, da hun så brugernavnet små-kartofler-dk på sin søns computerskærm.

»Hårene i min nakke rejste sig, da jeg så det,« fortæller hun.

Brugeren havde bedt hendes søn hente en app, som han kunne bruge til at sende billeder af sig selv. Hendes søn kunne bagefter ikke huske, om det var Snapchat eller Messenger. Samtidig havde brugeren tilbudt ham en masse skins og v-bucks.

Signe-Louise Eriksen blev så chokeret, at hun tog sin søns headset på.

Uddrag fra Theis Christiansens chat med brugeren, der forsøger at få ham til at sende billeder Vis mere Uddrag fra Theis Christiansens chat med brugeren, der forsøger at få ham til at sende billeder

Hendes søn havde netop sagt, at han vil forlade spillet, og hun kunne høre en mandestemme kalde på ham.

»Han sagde: 'Bliv nu her! Hvor gammel er du? Hvor bor du?', og så blev jeg enormt vred,« fortæller Signe-Louise Eriksen, der skældte manden ud.

Bagefter meldte hun episoden til politiet, og hun tog en snak med sin søn om vigtigheden af at vide, hvem det er, man spiller med på internettet.

Selv om Signe Louise Eriksen var hurtig og nåede at gribe ind, inden der skete noget, har episoden rystet hende.

»Da jeg kom på arbejde i mandags, brød jeg sammen og stod og græd. Det var virkelig en ubehagelig oplevelse,« siger Signe-Louise Eriksen, der gerne vil have, at andre forældre er opmærksomme på, at der kan være en risiko, når deres børn spiller.