Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Der er kun gode nætter,« siger 12-årige Magnus Schabert.

Og det er ligegyldigt, om det stormer, lyner, regner eller sner.

Magnus Schabert elsker at sove i telt. Så meget, at han har sovet ude i et i tre et halvt år, altså over 1200 nætter.

Kun med 50-55 dages undtagelse, vurderer hans mor Camilla Schabert.

»Jeg sidder og tænker på, hvornår han har sovet inde sidst. Det er meget længe siden. Han har i hvert fald ikke sovet inde, siden februar,« siger moren.

Det sker altså kun, når det absolut ikke er muligt at sove i telt, at Magnus sover inde. For eksempel når han overnatter hos sine søstre i lejlighed i Odense.

Men når han sover hos sin mormor og morfar, sætter de et telt op til ham i haven. Ligesom han har haft sit lille rejsetelt med på familiens ferier.

Det hele begyndte, da han gerne ville have spejdermærket 'snorky,' som man får efter at have sovet i telt i 365 dage.

Magnus Schabert i sit elskede telt, hvor han sover på en boksmadras og med lyskæder. Foto: PRIVATFOTO Vis mere Magnus Schabert i sit elskede telt, hvor han sover på en boksmadras og med lyskæder. Foto: PRIVATFOTO

Da han havde fået mærket, satte han et nyt mål, fortæller han.

»Jeg blev ved, fordi det var sjovt. Jeg havde hørt om eventyret 1001 nat, og så gik jeg efter det mål. Da jeg havde opnået det, satte jeg et nyt mål, som er 2002 nætter – så nu er jeg i gang med at slå en ny rekord,« siger Magnus Schabert, som B.T. skrev om i februar, da han rundede 900 nætter.

Han elsker alt, der har med friluftsliv at gøre. Og så synes han, at det er fedt at dele det på blandt andet Instagram og YouTube, hvor han går under navnet 'Teltdreng,' fortæller han.

»Der er mange, der følger med. Vil du høre hvor mange?« spørger Magnus, og der går lige et par sekunder, mens han tjekker efter:

Magnus Schabert var i sommer inviterett til Outdoor-festival i Silkeborg, hvor man kunne møde ham. Foto: PRIVATFOTO Vis mere Magnus Schabert var i sommer inviterett til Outdoor-festival i Silkeborg, hvor man kunne møde ham. Foto: PRIVATFOTO

»174 på YouTube,« siger han så med stolthed i stemmen og fortæller, at han både har været inviteret i Tivoli for at sove i telt og til Outdoor-festival i Silkeborg, hvor han skulle sove i telt, og man kunne komme og møde ham.

Hans mor Camilla Schabert siger, at han bare skal have lov til at fortsætte, så længe han har lyst.

»Det skal ikke være os, der bestemmer, at nu skal han ind – han skal heller ikke føle sig forpligtet til at være derude,« siger Camilla Schabert.

Har I som forældre gjort jer nogle overvejelser om, hvorvidt han kan føle et pres i forhold til at blive ved, nu hvor han har skabt sig titlen som 'Teltdreng' og blevet omtalt i flere medier?

»Vi har snakket med ham om, at det er frivilligt. Hvis han siger, han ikke vil, er det i orden. Han skal ikke føle sig presset. Men for ham er det bare blevet hverdag.«

Adspurgt hvornår Magnus Schabert har tænkt sig at stoppe med at sove i telt, svarer han:

»Aldrig. Jeg bliver ved. Jeg synes, det er fedt.«