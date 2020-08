Det gør ondt indeni, hver gang 12-årige Kim Storm får det samme spørgsmål fra en læge, en person i lufthavnen eller en helt tredje:

»Du er jo en pige?«

Og ja, det er han da også, når man tager et kig i drengens pas eller retter blikket på de fire sidste cifre af hans CPR-nummer.

Men det skal forhåbentligt være slut nu.

Kim Storm Vis mere Kim Storm

For snart mange år siden besluttede Kim nemlig sammen med sine forældre, at han ville være en dreng, selvom han var født som pige med 'Rebecca' stående på dåbsattesten.

Derfor har han fået ændret navn, ligesom han i mange år har fået indsprøjtet stophormoner, der stopper blandt andet testikelvækst, brystvækst, kønsbehåring og menstruation.

Én ting har dog ikke været mulig for den 12-årige dreng:

At få foretaget et såkaldt juridisk kønsskifte, så Kim i sit pas, på sit sygesikringskort og i de offentlige systemer figurerer som en dreng og ikke pige.

Men heldigvis for Kim kunne B.T. fredag aften fortælle, at regeringen nu kommer med et historisk udspil, der blandt andet skal sikre, at personer under 18 år kan få ret til det juridiske kønsskifte.

Og det er noget, der får Kims mor, Bettina, til at juble, da B.T. fortæller om regeringens udspil.

»Jamen, det er jo guld værd. Jeg har en dreng, der bliver ufatteligt glad nu. Han har ventet på det har i lang tid og har spurgt mange gange,« fortæller Bettina Eriksen Storm.

Som 11-årig gik Kim i gang med hormonbehandlingen som den yngste i Danmark, og siden har han hver tredje måned taget til København for at én indsprøjtning.

Kim og mor Bettina Foto: Privatfoto Vis mere Kim og mor Bettina Foto: Privatfoto

Kim har nemlig altid vidst, at han var født i den forkerte krop, og at han inderst inde følte sig som en dreng.

Det kom blandt andet til udtryk, når han i børnehaven skulle lade vandet.

»Pædagogerne har tit grint af, at Kim stod op og tissede og så håbede, at der ville komme en tissemand ud,« griner Bettina.

Regeringens udspil indebærer, at børn under 15 år skal have deres forældres samtykke, og alle skal inden, de kan skifte deres juridiske køn, igennem »alderssvarende rådgivning«.

Er du tilhænger af forslaget om juridisk kønsskifte uanset alder?

Men det samtykke har Kim allerede for længst fået.

»Han skal snart konfirmeres og døbes, så hvis det kan ske inden da, vil han blive lykkelig. Det vil være en del nemmere for ham, hvis han ikke konstant skal gøres opmærksom på, at han juridisk set er en pige. Det er ubehageligt for ham,« siger Bettina.

Regeringens udspil indeholder i alt 10 initiativer, der skal sikre lige rettigheder og muligheder for LGBT+-personer.

Man foreslår således også, at personer, der ikke føler sig som hverken mand eller kvinde, kan få lov til at sætte et kryds i en anden boks i passet.