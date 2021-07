12-årige Jeppe Villefrance fra Odder har i år startet sin egen vejbod, hvor borgere for en mindre skilling kan købe friske grøntsager. Men det er ikke alle, der efterkommer princippet om køb og salg.

Jeppe Villefrance har nemlig oplevet flere gange, at folk stjæler fra hans vejbod.

Det stod klart, da Jeppe Villefrance i sidste uge gik op til boden for at tælle dagens indtjening.

»Så kunne jeg se, at det ikke stemte overens. Der manglede kartofler, og der manglede også penge,« fortæller Jeppe Villefrance til B.T.

Jeppe Villefrance. Vis mere Jeppe Villefrance.

Et par dage senere gentog det sig, og denne gang var det to poser kartofler, som manglede.

»Jeg bliver ked af det. Det er træls, at folk bare tager dem uden at betale for dem.«

»Jeg bruger tre til fire timer hver dag på det. Jeg graver kartoflerne op, pløjer, gør rent ved boden og pakker kartofler ind. At der så er nogle, som ikke vil betale, det bliver jeg ked af.«

Jeppe Villefrance, der først fortalte om hændelserne til TV 2 Østjylland, drømmer om at blive landmand og har i lang tid gerne ville have sin egen vejbod.

Jeppe på en af sine arbejdsdage. Foto: Privatfoto Vis mere Jeppe på en af sine arbejdsdage. Foto: Privatfoto

Det kunne så lade sig gøre i år, da nogle af hans naboer havde noget jord, de ikke brugte.

Han siger, at han sparer pengene op, så han igen til næste år kan åbne sin vejbod. Det er blandt andet også derfor, han bliver ked af det over de manglende penge, fortæller hans mor, June Villefrance.

»Jeg synes, det er så tarveligt, at man kan finde på det. Han bliver så ked af det, for han elsker det bare,« siger hun.

Jeppe Villefrance skrev derfor et opslag på Facebook, hvor han beskrev tyverierne.

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

Han håbede, at dem, der havde stjålet kartofler, ville se opslaget. Og det har måske virket. I hvert fald kom der efterfølgende nogle penge, uden at der var taget en pose kartofler.

Helt overordnet har folk også taget godt imod Facebook-opslaget.

»Folk er begyndt bare at overføre penge, fordi de gerne vil støtte mig,« siger Jeppe Villefrance, der dog ikke skrev opslaget med tanke på at få penge.

Selvfølgelig er det rart med opbakningen, siger han – men i sidste ende håber han blot, at hans produkter i boden bliver solgt til glæde for andre.

Og trods tyverierne har han heller aldrig overvejet at droppe sin vejbod.

»Jeg synes, det er sjovt. Det er det vigtigste for mig.«