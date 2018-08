Regeringens forslag om at udvide vaccination mod kræft til begge køn modtages med begejstring.

To gratis stik til alle drenge fra 12-års alderen. Det er regeringens forslag til at forebygge forskellige former for hpv-kræft – f.eks. kræft i livmoderhals hos piger eller endetarm hos både drenge og piger, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten onsdag.

»Vaccination mod hpv-virus kan fornemtlig også beskytte drengene mod kræft i penis, mund og svælg. Samtidig vil en bred vaccination af alle teenagedrenge være en beskyttelse af pigerne og mindske deres risiko for at få livmoderhalskræft,« siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der i finanslovforslaget for 2019 og i årene derefter har afsat godt 40 mio. kr. til formålet.

Forslaget modtages med begejstring i Kræftens Bekæmpelse, som allerede tidligere på året anbefalede at udvide vaccinationen til også at omfatte drengene.

»Der er nu tilstrækkelig viden om de positive effekter af at vaccinere drengene,« siger direktør Jesper Fisker, der ikke forventer samme skepsis og bekymring for bivirkninger, som opstod i kølvandet af et kritisk tv-program fra 2015 om hpv-vaccination af piger.

»Jeg håber, vi er forbi det punkt,« siger han og henviser til, at antallet af hpv-vaccinerede piger igen er på vej op.

Netop det voldsomme dyk i pigernes tilslutning til vaccinationen er en af årsagerne til regeringens planer om at udvide til drengene.

»Ved at vaccinere drengene beskytter vi også de ikke-vaccinerede piger mod livmoderhalskræft,« siger sundhedsministeren, som understreger ønsket om at fremme ligestilling mellem kønnene.

Beslutningen bakkes op af afdelingslæge og sektionsleder på Statens Serum Institut Palle Valentiner-Branth, som forudser, at færre mænd og kvinder i fremtiden vil rammes af hpv-udløst kræft.