Da 12-årige Anton Skettrup en ganske almindelig torsdag lagde et opslag op på den lokale Facebook-gruppe 'Skibhuskvarteret', havde han på ingen måde forudset, hvor godt det ville blive taget imod.

Han blev nærmest blevet blæst bagover.

Under navnet 'Antons Bilservice' tilbyder den 12-årige dreng fra Odense indendørs rengøring af biler for kun 50 kroner. Og det må i den grad siges at have vakt folks interesse.

På kun 18 minutter havde han fået de første 38 bestillinger – og det blev ved med at tikke ind med interesserede.

»Jeg havde slet ikke regnet med, at så mange mennesker ville skrive til mig. Men nu har jeg aftaler helt frem til 4. januar,« siger Anton Skettrup med et smil, mens han støvsuger måtterne fra bil nummer 11 af de mange, han har rengjort, siden han lagde opslaget op.

I dagene efter han havde lagt opslaget op, gik der mange timer med at få skrevet til de mange interesserede.

Og med hjælp fra sin mor til at sætte alle aftalerne i system er han nu kun to aftaler fra at ramme 100 bilrengøringer.

»Jeg har tidligere gjort biler rene for familie og venner, og så fik jeg bare en ídé om at udvide forretningen. Men jeg havde måske kun troet, at 10 mennesker ville gøre brug af tilbuddet. Jeg havde aldrig forestillet mig, at næsten 100 mennesker ville skrive til mig,« siger Anton Skettrup.

Anton Skettrups kalender er fuldt booket helt frem til begyndelsen af januar. Foto: Amanda Kieler Andersen. Vis mere Anton Skettrups kalender er fuldt booket helt frem til begyndelsen af januar. Foto: Amanda Kieler Andersen.

De mange kunder i 'Antons Bilservice' betyder så også, at Anton Skettrup har et travlt program foran sig helt frem til det nye år.

Som regel skynder han sig hjem fra skole, får rengjort to til tre biler, og så styrter han videre til fodboldtræning. Og det var faktisk præcis også, hvad programmet bød på, da B.T. tog på besøg hos ham i Skibhuskvarteret i Odense.

Anton Skettrup er nemlig sådan en dreng, der godt kan lide at have fart på.

»Jeg gider ikke rigtig bruge min tid på at sidde og spille computer. Selvfølgelig spiller jeg en lille smule, men jeg vil meget hellere ud og være lidt aktiv,« siger han.

At se Anton Skettrup i aktion med bilrengøringen vidner i den grad også om, at det er noget, han har masser af erfaring med.

Han har nemlig udviklet et system for rengøringen, så han er sikker på at komme omkring alle hjørner i bilerne.

»Der er allerede rigtig mange, der har lavet en fast aftale om at få rengjort deres bil af mig, og det synes jeg bare er mega fedt,« siger han og tilføjer:

»Men når vi rammer januar, så kan det godt være, at jeg kommer til at have brug for at få en lille pause, inden jeg går i gang igen.«

Antons mor, Viveque, fortæller, at både hun, resten af familien og også Antons venner er imponerede over hans initiativ. Men de fleste synes, at Anton Skettrup kræver for få penge for sine rengøringsydelser.

En almindelig rengøring koster nemlig kun 50 kroner. Vil man have pudset sine ruder også, så koster det 75 kroner.

Spørger man Anton selv, så mener han, at det er en fair pris.

»Jeg synes i hvert fald ikke, at det skal koste mere end det. Egentlig er jeg meget tilfreds med prissætningen,« siger han og fortæller, at hver bil tager mellem 20 og 40 minutter at gøre ren, alt efter, hvor beskidt bilen er.

»Men der er faktisk mange, som betaler mere for det, end jeg har bedt om. Flere har for eksempel givet mig 100 kroner for det, og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Men det er ikke noget, jeg selv kunne finde på at bede om,« siger han.

Efter lidt over 30 minutter i kulden var Anton Skettrup færdig med dagens biler. Og det i rette tid, for aftenen var begyndt at presse sig på.

»Jeg skal faktisk også til fodboldtræning om lidt, så jeg skal til at gøre mig klar,« siger Anton Skettrup, mens han pakker støvsuger, klud og vinylrens væk igen.

Og pengene, som han tjener på rengøringen, har han også en idé om, hvad skal gå til. Ud over at spille fodbold og styrketræne går han nemlig til windsurfing. Og det er en sportsgren, som kræver en masse dyrt udstyr.

»Jeg har lige brugt hele min opsparing på noget nyt udstyr, så jeg følte virkelig, at jeg trængte til at tjene nogle penge igen,« siger han og forklarer, at det er svært som 12-årig, da man først kan blive ansat som for eksempel avisbud som 13-årig.

»Og det er ikke ligefrem, fordi de 150 kroner, jeg får i lommepenge, rækker særlig langt. Men så må jeg jo selv i gang,« afslutter han med et smil.