12 år gammel og en arbejdsdag på otte timer.

Jobpatruljen fra HK og 3F har de seneste uger turneret landet rundt og tjekket arbejdsforholdene for de mange unge, der har haft feriejob.

På Limfjordsøen Mors stødte de på en kun 12-årig medarbejder, som arbejdede i sin mors og fars restaurant.

Ungarbejderen arbejdede op til otte timer i sin ferie og seks timer på en normal hverdag.

Det er langt mere, end det tilladte for børn i den alder – hvis man vel at mærke er fyldt 13 år.

Det skriver Nordjyske, som citerer en pressemeddelelse fra fagbevægelsens midt- og vestjyske jobpatrulje.

Og det var ikke kun arbejdstiden, der var et problem.

Barnet arbejdede også med en brødskærer og havde fået fysiske mén efter arbejdet.

Det fremgår af Jobpatruljens rapport, at ungarbejderen havde haft fat i chefen, som altså var hans egen mor.

»Det er klart, at sådanne sager følger vi selvfølgelig op på. Som ung skal du kunne holde til at arbejde i mange år fremover, og det første job skal være en god og sikker oplevelse for de unge,« siger Inger Stranddorf, afdelingsformand for HK MidtVest, og Henning Boye Christensen, formand for 3F Ringkøbing-Skjern.

I løbet af sommeren var Jobpatruljen i Midt- og Vestjylland på 1052 besøg, og her talte de med 253 ungarbejdere.

I alt var der 32 sager, der var så alvorlige, at de kræver opfølgning fra de faglige organisationer HK og 3F.