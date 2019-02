Tusinder af fotografier, tekster og meget mere fra Aarhus Teaters rige historie er nu tilgængeligt online.

Nu kan alle dykke ned i 119 års dansk kulturhistorie og finde paratviden nok til et helt livs middagsselskaber.

Aarhus Teater er i færd med at skanne, affotografere og registrere 350 hyldemeters arkivmaterialer for at gøre dem offentligt tilgængelige i et online arkiv.

- Teatrets kunst eksisterer i nuet, men vores digitale teaterarkiv er med til at puste liv i fortidens forestillinger, både den 100 år gamle og den fra i går aftes, siger teaterdirektør Trine Holm Thomsen i en pressemeddelelse.

Det enorme teaterarkiv indeholder blandt andet 25.000 fotografier, hvoraf 7000 foreløbigt er registreret i den digitale skattekiste.

Og der er ikke bare tale om en af Danmarks største sceners rige historie.

Teaterforestillinger fortæller ifølge Trine Holm Thomsen ofte en bredere historie end det specifikke plot.

Bag ved kostumer, kulisser og replikker ligger typisk et ønske om at holde et spejl op til aktuelle tendenser, som udspiller sig i samfundet, kærlighedslivet og andet, der rører os som mennesker.

Derfor er teaterdirektøren glad for digitaliseringen, som er den første af sin slags i Danmark.

- Arkivet rummer vores teatrets og publikums minder og kortlægger teaterhistoriens traditioner. Det synes jeg er en smuk og vigtig mission, siger Trine Holm Thomsen.

Digitaliseringen sker i samarbejde med Aarhus Stadsarkiv.

/ritzau/