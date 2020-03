169 danskere, som har været på skiferie i Østrig, er smittede med coronavirus.

118 af dem har været ved skisportsstedet Ischgl.

Det oplyser Statens Serum Institut til B.T. på baggrund af tal fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det samlede antal af danskere, der er smittet med coronavirus, er i skrivende stund på 615.

Dermed er mere end en sjettedel af de smittede herhjemme kommet fra det populære skisportssted Ischgl.

I Danmark blev området i og omkring Ischgl et højrisiko-område søndag, men flere danskere havde flere dage inden søndag meldt til vagtlægen, at de havde symptomer på coronavirus, men blev ikke testet, da de ikke kom fra et højrisiko-område.

Dage før havde Island meldt ud, at området ved Ischgl var et højrisiko-område.

25-årige Cecilie Dam Christensen er en af de danskere, der har været på skiferie i Ischgl og er vendt hjem smittet med coronavirus.

Hun ringede også til sin vagtlæge allerede på vej hjem fra skiferien om fredagen. Men hun fik altså at vide, at hun ikke skulle testes.

Om lørdagen tog hende og kæresten, som også er blevet smittet, så ud i Aarhus-midtby for at gå til optiker og prøve tøj, uvidende om, at de havde coronavirus.

Det har gjort Cecilie bange for, om hun har smittet andre med virussen.

Styrelsen For Patientsikkerhed kunne spore smitten tilbage til en afterski-bar i Ischgl, hvor Cecilie, kæresten og venner havde været onsdag.

Cecilie mener, at det er en af tjenerne, der har smittet dem.