I øjeblikket er det ikke muligt at ringe 114 på Bornholm.

Bornholms Politis telefoner er nemlig nede.

Borgere, der ønsker at komme i kontakt med politiet, kan ringe direkte til vagthavende på telefon: 40755542.

Det skriver politiet på Twitter

