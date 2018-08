Vi ved alle, at man skal ringe 112, hvis personer er i livsfare. Men vidste du, at medarbejderne på alarmcentralen ikke ved, præcis hvor du ringer fra? Det kan en smart app heldigvis løse for dig, og de minutter, du sparer, kan være forskellen på liv og død.

»Det er simpelthen så supervigtigt for os, at vi får en adresse, så vi kan sende den rigtige hjælp afsted. Ellers risikerer vi, at ambulancen, hvis det er det, der er brug for, kommer til at køre rundt i det forkerte område, og så spilder vi dyrebar tid,« siger politiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen fra Østjyllands Politi til DR Østjylland.

Med 112-appen installeret kan du med et enkelt tryk på din smartphones skærm vise alarmcentralen præcist, hvor du befinder dig, når de modtager dit opkald.

112-appen benytter nemlig den teknologi, moderne smartphones er født med, som viser de præcise koordinater for, hvor den befinder sig. Med de oplysninger i hånden kan politiet, brandvæsenet eller redningsfolkene køre efter en helt præcis gps-position, når de rykker ud.

I videoen herover får du gode råd til, hvordan du udfører en hjertemassage

Til sammenligning får medarbejderne i alarmcentralen kun en cirka-position, hvis du ringer 112 på den gammeldags måde.

De kan se, hvilken telefonmast, der videresender alarmopkaldet, men især i lidt mere øde naturområder kan de være ret langt fra det sted, hvor ulykken er sket.

Ydermere er det langt fra sikkert, at alarmoperatøren på de tre alarmcentraler i landet, som ligger i Aarhus, Slagelse og København, kender til geografien i netop det område, du ringer fra.

Så er du ikke i stand til at give et vejnavn og nummer over telefonen - og det kan jo godt være en udfordring, hvis du ikke selv er lokalkendt, eller hvis adrenalinen banker derudaf på grund af, at det handler om liv eller død - kan de ikke med sikkerhed sende ambulancen det helt rigtige sted hen.

I hvert fald ikke før, du og alarmoperatøren i fællesskab har fået stadfæstet, præcis hvor ulykken er sket.

Til sammenligning får alarmcentralen med det samme din position med helt ned til en til to meters nøjagtighed, hvis du bruger 112-appen.

Det er Hovedstadens Beredskab, der har udviklet 112-app til telefonen. Beredskabschef Tim Ole Simonsen opfordrer alle til at hente appen - og at børn og ældre i familien får hjælp til at få den installeret på deres telefoner.

112-appen er gratis og kan hentes her.