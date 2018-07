112 år efter at den første gang slog dørene op, er den nordjyske Nors Kro begæret konkurs.

Det er ejer Gitte Troelsgaard, der den 15. juni valgte at begære sig selv konkursn efter, at hun i tyve år har drevet landsbykroen, der ligger tæt ved Nationalpark Thy. Det skriver Nordjyske.

Til lokalmediet forklarer hun, at årsagen til konkursen er, at energien til at drive stedet er væk, ligesom kroen står over for en renovering til millioner af kroner. Sammen med sin mand, Hans, drev hun stedet frem til 2016, hvor hun mistede ham til en sygdom. Siden har hun drevet stedet med hjælp fra sin datter.

»Men det har været svært at drive kroen alene. Nu har jeg så valgt at kaste håndkædet i ringen og tage den gæld, jeg kommer ud med. Det skal jeg nok klare,« siger Gitte Troelsgaard til Nordjyske.

Det er dog også hårdt ikke længere at skulle arbejde i kroen, forklarer hun, selvom 'tyngden er løftet af skuldrene' på hende nu.

Hendes håb er, at Nors Kro kan leve videre med nye kræfter til at drive den.