Efter en varslet genåbning af Danmark vurderer Forsvaret, at 1100 kan vende tilbage på arbejde efter påske.

Forsvaret planlægger at sende 1100 militære og civile tilbage på arbejde efter påske.

Det oplyser Forsvaret torsdag i en pressemeddelelse. Det sker, efter at regeringen tidligere på ugen varslede, at de første skridt i en gradvis genåbning af Danmark under coronakrisen kan finde sted efter påske.

Selv om langt størstedelen af Forsvarets flere end 20.000 ansatte fortsat må arbejde hjemmefra, vurderes det, at medarbejdere, der løser samfundskritiske opgaver, kan vende tilbage på arbejde.

- For at undgå væsentlige konsekvenser for Forsvarets beredskaber og indsættelsesevne er der behov for en gradvis åbning, siger forsvarschef Bjørn Bisserup i pressemeddelelsen.

I Danmark hjælper soldater fra Forsvaret også brandvæsnet og evakueringsberedskabet.

Der kan det være svært at holde besætningen på et minimum. Afløsere og de personer, der vedligeholder udstyret, må også sidde klar.

Forsvaret oplyser, at det desuden vil være nødvendigt at påbegynde en række internationale forberedelsesaktiviteter.

Soldater, der er skal afløse dem, der lige nu er udsendt i Afghanistan og Kosovo, er allerede nu i gang med at træne til opgaverne.

Det danske forsvar bidrager desuden til Natos tilstedeværelse i Estland og det europæiske grænse- og kystvagtagentur, Frontex.

Desuden planlægger det danske forsvar at sende en fregat til Hormuzstrædet, der forbinder Omanbugten og Den Persiske Golf.

Forsvaret vil endnu ikke gå i detaljer med, hvilke langsigtede konsekvenser situationen med coronavirus kan få, men Bjørn Bisserup fortæller, at Forsvaret løbende vil kigge på genåbningen og vurdere, om der er behov for ændringer.

- Det vil givetvis være nødvendigt løbende at justere i den genåbning, Forsvaret nu går i gang med, alt efter hvilke behov der viser sig, siger han.

