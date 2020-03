Callcentre fire steder i landet er nu klart til at tage i mod spørgsmål om coronavirus.

I løbet af det seneste døgn har myndighedernes fælles callcenter for de generelle spørgsmål vedrørende coronavirus modtaget mere end 11.000 opkald.

Det oplyser vicepolitiinspektør John Jensen fra Rigspolitiet.

- Situationen udvikler sig meget hurtigt, og det skaber selvfølgeligt et meget stort behov for at give befolkningen svar på de mange forskellige spørgsmål, som melder sig i en så ekstraordinær situation, siger vicepolitiinspektør John Jensen i en pressemeddelelse.

For at følge med det store antal henvendelser er der nu etableret callcenter fire forskellige steder i landet.

Ud over Jonstruplejren, sidder der også folk på Politiskolen i Brøndbyøster, hos Politiets Administrative Center i Holstebro samt hos Dansk Røde Kors på Østerbro.

I alt er 570 personer hver dag i sving med at besvare borgernes spørgsmål døgnet rundt.

- Uanset om der er tale om lægestuderende, folk fra Røde Kors, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen eller studerende fra Politiskolen, så sørger vi for at give dem en god indføring i opgaven, så de kan svare på borgernes brede vifte af spørgsmål.

- Men er der tale om rent sundhedsfaglige spørgsmål, skal man kontakte sin egen læge eller akuttelefonen i ens region, siger John Jensen.

Torsdag er det blandt andet spørgsmål, om hvordan man kan blive testet for coronavirus, og hvordan man skal forholde sig, hvis man kender eller har været sammen med folk, der er smittet, som hotlinen har svaret på.

Borgere, som har spørgsmål om coronavirus skal først og fremmest søge på hjemmesiden coronasmitte.dk og ellers ringe til hotlinen på 7020 0233.

