Vi er på vej ind i en global klimakrise.

Således lyder budskabet fra flere end 11.000 forskere, der verden over har underskrevet en advarsel om klimasituationen.

Ifølge forskerne, der stammer fra 153 forskellige lande, står det helt utvetydigt klart, at vi er på vej ind i en klimakrise. Og vi er nødt til at gøre noget.

'Vi mener, at oddsene er bedst, hvis beslutningstagere og hele menneskeheden straks reagerer på denne advarsel om klimakrise og med det samme handler for at opretholde livet på Jorden - vores eneste hjem,' lyder det.

I udtalelsen står der desuden, at forskerne er blevet inspireret til at underskrive advarslen, fordi flere og flere har vist sig at tage ansvar for problemet.

Både regeringer, græsrodsbevægelser og strejkende skolebørn. Og netop disse stiller forskerne sig til rådighed for:

'The Alliance of World Scientists er klar til at hjælpe beslutningstagere med en retfærdig overgang til en bæredygtig og retfærdig fremtid.'

Advarslen bliver offentliggjort blot en enkelt dag efter USA's præsident Donald Trump besluttede formelt at trække USA ud af Paris-aftalen.

En aftale, der blev indgået i 2015 med det formål at begrænse den globale opvarmning.

Dengang forpligtede 196 medlemslande i FN's klimakonvention sig til aftalen, der blandt andet indebærer, at temperaturen på kloden ikke må stige med mere end to grader - sammenlignet med før industrialiseringen.

At Donald Trump ikke længere er interesseret i at være en del af aftalen, kommer dog ikke som et chok for nogen. Dette annoncerede han allerede i 2017.