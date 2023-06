Sidste år begravede Chelina Marie Berg sin kun 11-årige søn, Shano. Efterfølgende havde hun prydet hans gravplads med særlige figurer – men fredag fik hun et chok.

Figurerne, en Pokémon- og Harry Potter-figur bygget i Lego, var stjålet fra gravpladsen.

Og her et par dage senere er de fortsat ikke dukket op, fortæller Chelina Marie Berg til B.T.:

»Jeg blev bare så ked af det, og tårerne trillede. Det var de sidste gaver, jeg følte, jeg kunne give, efter han blev revet fra os.«

De to figurer stod i de to lanterner. Foto: Privatfoto. Vis mere De to figurer stod i de to lanterner. Foto: Privatfoto.

»Lego betød meget for ham. Og så elskede han Pokémon og Harry Potter. Så det var noget, jeg har lagt meget kærlighed i. Så ja, jeg er godt og grundig gal i skralden over det,« siger hun.

Shano døde i en drukneulykke i Frederikshavn 4. februar sidste år.

Før sin død brugte han meget tid med venner og familie på at spille Pokémon Go. Derfor besluttede Chelina Marie Berg, at en Pikachu-figur skulle stå på gravpladsen.

Både på grund af sønnens interesse, men også for at lyse stedet op. Figuren blev sat 23. december, hvor han ville være fyldt 12 år.

»Jeg skulle give ham en fødselsdagsgave, så det føltes rigtig. Harry Potter-figuren, en Fønixfugl, er jo en fugl, som brænder og genopstår. Det var bare mening.«

»Og så er det noget, jeg har samlet for hans skyld og for at vise, at 'det kan mor for ham'.«

Chelina Marie Berg har kontaktet politiet, som har meldt retur, at der umiddelbart ikke er noget, de kan gøre.

»Det havde jeg heller ikke forventet. Jeg har talt med graveren, som nu går ekstra ture på kirkegården, fordi en anden grav også har fået ting stjålet.«

Mandag var figurerne i lanternerne – fredag var de væk. Foto: Privatfoto. Vis mere Mandag var figurerne i lanternerne – fredag var de væk. Foto: Privatfoto.

»Jeg forstår det ikke. Det er så forkert. Man må være kold, og nogle har tydeligvis ikke respekt for dit og mit, og det er jeg enormt skuffet over. Nogle har også skrevet, at det kan være et barn. Men selv børn ved altså, det er forkert. Min fireårige søn sagde, at det måtte man ikke, og nu skulle vi finde tyven.«

Men Chelina Marie Berg har, som hun selv siger, skudt en hvid pil efter at se figurerne igen.

Derfor har hun for nu stillet et par små Pokémon-figurer på gravpladsen.

»Jeg har et lille håb om, at figurerne vender tilbage.«

»Men jeg kunne ikke klare tanken om, at der ikke stod noget. Noget skulle lyse gravpladsen op. Og så håber jeg, folk kan holde fingrene væk,« siger hun afsluttende.