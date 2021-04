»Min far har været en inspiration. Hvis ikke det var for ham, så havde jeg ikke vidst, der var kalk i muslinger.«

11-årige Noah Bach Andersen fra Erritsø nær Fredericia har i den forgangne weekend været finalist i talentkonkurrencen 'Unge Forskere', hvor han med sit projekt har undersøgt, om man kan bruge muslingskaller til at fremstille kalkpiller.

Så tænker du måske, at det lyder som en underfundig ting at undersøge, når man er blot 11 år, men for Noah giver det rigtig god mening.

Han har nemlig været alvorlig syg af leukæmi (blodkræft, red.), og de mange kemobehandlinger har været hård for hans knogler, der nu har brug for den ekstra styrke, en daglig kalkpille kan tilføre hans krop.

Noah har brugt meget tid i laboratoriet, hvor han har flere forskellige forsøg med muslingeskaller.Foto: Privat Vis mere Noah har brugt meget tid i laboratoriet, hvor han har flere forskellige forsøg med muslingeskaller.Foto: Privat

Da han derfor via skolen fik muligheden for at deltage som miniforsker i konkurrencen, var der ingen tvivl:

»Jeg tænkte på de kalkpiller, jeg får, og så tænkte jeg på, om man mon kunne få kalk på anden måde end ved at grave det op fra undergrunden. Jeg ville gerne lave noget, jeg selv kunne bruge, og noget, jeg kunne bruge naturen til,« siger 11-årige Noah.

Han har altid brugt naturen meget og vidste fra sin far, der er biologilærer, at der er kalk i muslingskaller. Derfor var det oplagt for ham at forske i, om kalken fra muslingskaller kunne være et brugbart alternativ.

Noah fik konstateret leukæmi som bare otteårig og har været igennem et forløb på to et halvt år med kemobehandlinger, hjemmeskole og utallige hospitalsbesøg. I sommeren 2020 blev han erklæret rask, men skal stadig jævnlig gå til kontroller på sygehuset.

Sygdommen har dog ikke taget nysgerrigheden fra den unge mand, der altså med sit projekt er kommet hele vejen til finalen i talentkonkurrencen, der afgøres tirsdag.

Noah fandt via sine forsøg blandt andet ud af, at 90 procent af skallen fra hjertemuslingen består af kalk.

»Vi har gået ture på stranden og fundet de muslinger, jeg skulle bruge til forsøgene. Jeg har knust en musling så meget, at den blev pulveriseret, og på den måde har jeg kunnet lave en pille med dem,« siger Noah.

Han fortæller, at han ikke har undersøgt, om den levende musling inde i muslingskallen kan bruges til noget.

For Noah er stranden et frirum, hvor han kan slappe af. Men det er også her, han har fundet muslinger til sit forskningsprojekt. Foto: Privat. Vis mere For Noah er stranden et frirum, hvor han kan slappe af. Men det er også her, han har fundet muslinger til sit forskningsprojekt. Foto: Privat.

Undervejs i forløbet har stranden, der ligger blot 300 meter fra Noahs hjem i Erritsø, været nærmest som et laboratorium for Noah.

»Og da jeg var syg, var det mere et frirum fra sygehuset og sygdom. Så kastede jeg med sten og bare kiggede på vandet,« siger han.

Noah har foruden indholdet af kalk i muslingen også undersøgt, om den indeholdt tungmetaller, fordi det, som Noah formulerer det, »kan være sundhedsskadelig og ikke så godt for kroppen«.

»Det var der ikke i hjertemuslingen. Men så fandt jeg ud af, at der var et lille spor af tungmetal i min normale kalkpille,« siger miniforskeren.

Noah fremlagde i den forgangne weekend sit projekt for en jury, der skal afgøre, om han skal vinde talentkonkurrencen. Foto: Privat. Vis mere Noah fremlagde i den forgangne weekend sit projekt for en jury, der skal afgøre, om han skal vinde talentkonkurrencen. Foto: Privat.

Mor Johanne, der er med under interviewet på telefonen, fortæller, at hun er stolt af sin søn.

»Det er jo fantastisk, at Noah har haft lysten og drivet til at fordybe sig, som jeg måske godt kunne frygte gik tabt, når han har været så lang tid væk fra skolen på grund af sin sygdom. Det er dejligt at se, at han har holdt fast i at forbinde skolen med noget godt,« siger moderen.

Noah har beskæftiget sig med emnet siden efteråret, og nu glæder han og familien sig også til at tale om andet end muslinger.

»Men det har været fedt at fordybe sig i et emne så længe,« siger Noah Bach Andersen.