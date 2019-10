Da den 11-årige Mads Hyldager tilbage i august gik på jagt efter fossiler i Faxe Kalkbrud, endte han med at gøre et helt særligt - og unikt - fund.

Det lykkedes ham nemlig at finde en stor tand - og da han viste den til guiden fra Geomuseum Faxe, som afholdt fossiljagten, stod det klart, at den var noget helt specielt.

Det oplyser Geomuseum Faxe i en pressemeddelelse.

Museets guide, Amanda Mc Keever, kunne nemlig fastslå, at der ikke var tale om en hajtand - som der ofte bliver fundet i kalkbruddet.

11-årige Mads Hyldager fra Gentofte gjorde sig et unikt fund. Foto: Geomuseum Faxe Vis mere 11-årige Mads Hyldager fra Gentofte gjorde sig et unikt fund. Foto: Geomuseum Faxe

Tanden var cirkulær i tværsnit og kegleformet - ligesom de tænder, man ser hos en krokodille.

Da det er meget sjældent, der bliver fundet tænder fra krokodiller i Faxe Kalkbrud, blev museumsinspektør Jesper Milàn tilkaldt - og han kunne bekræfte, at den 11-årige dreng fra Gentofte havde fundet noget ganske unikt:

Tanden stammer nemlig fra en helt ny type krokodille, der aldrig før er fundet i kalkbruddet.

Den type krokodille, man hidtil har kendt til fra kalkbruddet, var en langsnudet fiskespisende krokodille ved navn Thoracosaurus, hvis tænder var lange og slanke.

Den tand, Mads havde fundet, var bred og kegleformet - som hos en moderne alligator.

»Det er et fantastisk vigtigt fund, Mads har gjort der. Vi har længe haft mistanke om, at der levede mere end en type krokodiller i havet ved Faxe for 63 millioner år siden, men nu har vi det første håndgribelige bevis for det,« siger museumsinspektør Jesper Milàn i pressemeddelelsen.

»Vi har et stykke skildpaddeskjold i museets udstilling, der har bidmærker fra krokodilletænder i sig, og det har altid undret mig en del, da den velkendte krokodille Thoracosaurus havde lange, tynde tænder, der ikke ville kunne holde til at knuse skjoldet på en krokodille. Den nye tand her stammer fra en krokodilleform, der absolut ikke ville have problemer med at knuse et skildpaddeskjold,« tilføjer han.

Tanden er derfor blevet erklæret for Danekræ. Den bliver nu udstillet på Geomuseum Faxe i efterårsferien.